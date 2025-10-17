Yeni Şafak
Kocaeli’de 41 bin 880 adet dolu makaron ele geçirildi

Kocaeli’de 41 bin 880 adet dolu makaron ele geçirildi

22:0417/10/2025, Cuma
IHA
Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir ikamette yapılan operasyonda 41 bin 880 adet dolu makaron ve 500 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

Kocaeli’de bir ikamette yapılan operasyonda 41 bin 880 adet içi dolu makaron ve 500 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bulunan bir ikamette operasyon yapıldı. İkamette yapılan aramada 41 bin 880 adet kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ve 500 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken, olaya ilişkin bir şüpheli yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı.


