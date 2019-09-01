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KOCAELİ

Kocaeli'de balıkçılar Vira bismillah dedi

Kocaeli'de balıkçılar Vira bismillah dedi

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, binlerce kişi tarafından uğurlanarak denize açıldı. Gece 00.00 itibariyle ağlarını denize bırakacak olan balıkçılar havai fişekler eşliğinde limandan ayrıldı.

Haber Merkezi IHA
Aileleri balıkçıları sahilden el sallayarak uğurladı.
Aileleri balıkçıları sahilden el sallayarak uğurladı.

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, binlerce kişi tarafından uğurlanarak denize açıldı. Gece 00.00 itibariyle ağlarını denize bırakacak olan balıkçıların ‘Vira bismillah’ diyerek havai fişek gösterileri eşliğinde limandan ayrılışları havadan görüntülendi.


Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi Ereğli sahilindeki limanda bulunan gırgır tekneleri, bu gece dolacak av yasağı öncesinde hazırlıklarını tamamlayarak dualar eşliğinde Marmara Denizi ve Ege Denizi’ne uğurlandı. Ereğli Limanı’nda düzenlenen törende hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, gece saat 00.00’da sona erecek av yasağı öncesinde dualar ederek av sezonunun bereketli geçmesini diledi.

Düzenlenen törene Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, ilçe protokolü, balıkçılar ve balıkçı aileleri katıldı. Limanda tekneler hareket etmeden dualar okundu. Edilen duaların ardından balıkçılara Türk bayrağı hediye etti. Yapılan törenin ardından balıkçılar limandan ayrılmak için teknelerine bindi. Son hazırlıklarını yapan balıkçıları aileleri yalnız bırakmadı.

'Bir yandan mutluluk, diğer yandan burukluk var'

Makinist olarak çalıştığı teknede yeni bir sezona başlayacağı için mutlu olduğunu kaydeden Ahmet Bayraktar isimli vatandaş, “Motorumuzun bütün bakımlarını yaptık, ağlarımızı onardık. Gerisi Allah’a kaldı. Bir yandan mutluluk, diğer yandan burukluk var. Annelerimiz ağlıyor. Durumumu şuan bu şekilde. 8 ay denizde kalacağız, evimize gelmeyeceğiz bu süreç içerisinde. Bu zor bir durum.''

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'Allah bir terslik vermezse tayfamızla birlikte 8 ay boyunca denizdeyiz'

30 senedir aylarca kaldığı denizlerde rızkını aradığını belirten Serkan Yalçınkaya da yeni sezon için heyecanlı olduklarını ifade ederek, “10-15 yaşımdan itibaren teknelerin içindeyim. Güzel bir sezon olmasını diliyoruz. Heyecanlıyız tabii, bekliyoruz. Allah nasip ederse buradan çıkacağız. Ege Denizi’ne ineceğiz, Didim’e kadar bir yolculuğumuz var. 3 gün kadar süren bir yolculuğumuz olacak. Onun ardından avlanmaya başlayacağız. Bundan dolayı heyecanlıyız. İyi bir sezon geçmesini umuyoruz. Sezon içinde 8 ay boyunca çalışacağız. Allah bir terslik vermezse tayfamızla birlikte 8 ay boyunca denizdeyiz” diye konuştu.

  • Balıkçılar, havai fişek ve meşale gösterileri ile gemi sirenleri eşliğinde limandan denize açıldılar. Teknelerin açılması sırasında sahili dolduran binlerce vatandaş ve aileler balıkçıları el sallayarak uğurladı.

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