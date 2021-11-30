Gündem Kocaelide feci ölüm Tamir etmek isteği çatıyla metrelerce uçup hayatını kaybetti
KOCAELİ

Kocaeli'de feci ölüm: Tamir etmek isteği çatıyla metrelerce uçup hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde fırtınada çatıdan düşerek hayatını kaybettiği belirtilen Turan Usta'nın yapılan araştırmada çatı ile birlikte uçarak öldüğü ortaya çıktı.

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Haber Merkezi DHA
Kocaelide feci ölüm: Tamir etmek isteği çatıyla metrelerce uçup hayatını kaybetti.
4 katlı binanın çatısındaki malzemeleri sağlamlaştırmaya çalışan Turan Usta çatıyla beraber uçtu. Ağır yaralanın Usta hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde fırtınada çatıdan düşerek hayatını kaybettiği belirtilen Turan Usta'nın yapılan araştırmada çatı ile birlikte uçarak öldüğü ortaya çıktı.

Apartmanın metal çatısı uçtu.
Apartmanın metal çatısı uçtu.

HAVALANAN ÇATIYLA METRELERCE UÇTU

Kocaeli Sırrıpaşa Mahallesi Kaçar Sokak üzerindeki 4 katlı binanın çatısındaki malzemeleri sağlamlaştırmaya çalışan Usta'nın, bu sırada şiddetini artıran rüzgar nedeniyle altındaki metal yapı malzemesiyle birlikte havalanıp, metrelerce uçarak Nato Caddesi'ne düştüğü belirlendi.

Ağır yaralanan Usta, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bir elektrik direğini yıktıktan sonra park halindeki 06 NM 51 ve 06 ADT 972 plakalı otomobillerin üzerine düşen metal yapı nedeniyle cadde trafiğe kapandı.

Havalanan çatı 50 metre uzaklıktaki Nato Caddesi'ne düştü.
Havalanan çatı 50 metre uzaklıktaki Nato Caddesi'ne düştü.

Olay nedeniyle bölgede elektrik kesintisi yaşanırken, itfaiye ve Derince Belediyesi ekipleri enkazı kaldırmak için çalışma başlattı.

DENİZ TAŞTI, SAHİLLERİ SU BASTI

Öte yandan Kocaeli'de etkili olan fırtına, sahil kesiminde de olumsuzluklara yol açtı. Yaşanan fırtınada kentin güney kesimlerinde kalan Gölcük ilçesine bağlı Değirmendere, Halıdere, Ulaşlı ve Karamürsel ilçelerindeki sahil kesiminde dev dalgalarla birlikte deniz karaya taştı.

Deniz kenarında bulunan ev ve işyerlerini su bastı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerlerine giden itfaiye ekipleri, su baskınlarına müdahalelerde bulundu.

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