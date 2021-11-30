Kocaeli'de feci ölüm: Tamir etmek isteği çatıyla metrelerce uçup hayatını kaybetti.

İstanbul'da şiddetli lodos: Başakşehir'de kağıt gibi savrulan tabelalar lüks araçların üzerine devrildi

Yurt genelinde etkili olan fırtına ve lodos İstanbul'da çatıları uçurdu, ağaçları kökünden söktü ve tabelaları devirdi. Başakşehir'de cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde bir sitenin önünde bulunan dükkanlara ait tabelalar kağıt gibi savruldu. Lodosun şiddetiyle devrilen tabelalar lüks araçların üzerine düştü. O anlar anbean kaydedildi.