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KOCAELİ

Kocaeli'de ormanlık alanlara giriş yasaklandı

Kocaeli'de, hava sıcaklarının artması ve yangın riski nedeniyle şehir genelinde ormanlık alanlara girilmesi, ateş yakılması ve havai fişek atılması yasaklandı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yasağın ikinci bir emre kadar süreceğini söyledi.

Haber Merkezi AA
Kocaelide ormanlık alanlara giriş yasaklandı
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde dün çıkan orman yangını 1,5 saatte kontrol altına alındı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, hava sıcaklarının artması ve yangın riski nedeniyle kent genelinde ormanlık alanlara girilmesinin yasaklandığını duyurdu.

HANGİ KARARLAR ALINDI?

Vali Yavuz, olası orman yangınlarına karşı alınan önlemleri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Alınan karara göre, Kocaeli'de ormanlık alanlara girilemeyecek, ateş yakılamayacak ve havai fişek atılamayacak.

YASAK NE KADAR SÜRECEK?

Yasakların ikinci bir emre kadar devam edeceğini söyleyen Yavuz, "Lütfen kurallara uyalım. Ormanlarımıza sahip çıkalım" çağrısında bulundu.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde de orman yangını çıktı
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Kocaeli’nin Körfez ilçesinde de orman yangını çıktı
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