Kocaeli'de ormanlık alanlara giriş yasaklandı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, hava sıcaklarının artması ve yangın riski nedeniyle kent genelinde ormanlık alanlara girilmesinin yasaklandığını duyurdu.
HANGİ KARARLAR ALINDI?
Vali Yavuz, olası orman yangınlarına karşı alınan önlemleri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Alınan karara göre, Kocaeli'de ormanlık alanlara girilemeyecek, ateş yakılamayacak ve havai fişek atılamayacak.
YASAK NE KADAR SÜRECEK?
Yasakların ikinci bir emre kadar devam edeceğini söyleyen Yavuz, "Lütfen kurallara uyalım. Ormanlarımıza sahip çıkalım" çağrısında bulundu.