Kocaeli'de ormanlık alanlara giriş yasaklandı Kocaeli'de, hava sıcaklarının artması ve yangın riski nedeniyle şehir genelinde ormanlık alanlara girilmesi, ateş yakılması ve havai fişek atılması yasaklandı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yasağın ikinci bir emre kadar süreceğini söyledi.

Haber Merkezi 30 Temmuz 2021, 09:41 Son Güncelleme: 30 Temmuz 2021, 09:50 AA