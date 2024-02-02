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Kocaeli'de rehine krizi sona erdi: Zanlı etkisiz hale getirildi

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli'de bir fabrikada yaşanan rehine krizinin sona erdiğini, zanlının etkisiz hale getirildiğini ve rehinelerin kurtarıldığını açıkladı. Operasyonun detaylarını paylaşan Vali Yavuz, "İhtiyaç için dışarı çıktığında ona göre konuşlanmıştık. Alternatif bir takım çalışmalar yapmıştık. Hareket tarzını bir kez daha değerlendirdik. Kıymetli emniyet mensuplarımız, kahraman güvenlik güçlerimiz gerekli müdahaleyi yapmak suretiyle ve rehinelere zarar gelmeyeceğini anladığımız anda gerekeni yaptık." dedi.

Semih Bozkuş
00:06 - 2/02/2024 Cuma
Güncelleme: 00:41 - 2/02/2024 Cuma
Yeni Şafak
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz

Kocaeli'de bir fabrikada yaklaşık 10 saat süren rehine krizi sona erdi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde fabrikada rehin tutulan 7 kişi, 9 buçuk saatin ardından operasyonla kurtarıldı. İbrahim Y. isimli şahıs gözaltına alındı.

Rehinelerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, endişeli bekleyişlerini sürdüren rehine yakınları şüphelinin teslim olduğunun açıklanmasının ardından büyük sevinç yaşadı.

Şahıs fabrikanın eski çalışanıymış

Öte yandan olay yerine giden Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Rehine krizinin sona erdiğini söyleyen Yavuz, "Silahlı saldırgan etkisiz hale getirildi. Rehineler kurtarıldı. Eylemi yapan fabrikanın eski çalışanı." dedi.

Operasyonun detaylarını paylaşan Vali Yavuz, "İhtiyaç için dışarı çıktığında ona göre konuşlanmıştık. Alternatif bir takım çalışmalar yapmıştık. Hareket tarzını bir kez daha değerlendirdik. Kıymetli emniyet mensuplarımız, kahraman güvenlik güçlerimiz gerekli müdahaleyi yapmak suretiyle ve rehinelere zarar gelmeyeceğini anladığımız anda gerekeni yaptık. 2 silahı vardı. Üzerinde de düzenekler mevcuttu. Dolayısıyla bizler bu konuda hassas davranırız. Her ihtimali değerlendiririz. Arkadaşlarımız gerekli incelemeyi, tahkikatın detaylarını çalışacaklar" diye konuştu.

Vali Seddar Yavuz, şahsın içeride ateş edip etmediği sorusuna ise "Bizim operasyonumuzda herhangi bir ateş etme eylemine girişemedi. Arkadaşlarımız çok anlık bir hareketle etkisiz hale getirdi" şeklinde yanıt verdi.



#Rehine Krizi
#Kocaeli
#Fabrika
#Kocaeli Valisi
#Seddar Yavuz
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