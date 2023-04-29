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Kocaeli’de tramvay hattına 10 yeni araç

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Akçaray tramvay hattında hizmete sunulacak 10 adet tramvay aracı 697 milyon TL’ye ihale edilerek üretim aşamasına geçildi. Araçlar kentin tarihi dokusu dikkate alınarak tasarlanacak.

04:00 . 29/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Kocaeli için özel olarak üretilen ve toplam 10 araçtan oluşan tramvay filosu kentin tarihi dokusu ve kentin genel görünümü dikkate alınarak tasarlanacak.

Kocaeli için özel olarak üretilen ve toplam 10 araçtan oluşan tramvay filosu kentin tarihi dokusu ve kentin genel görünümü dikkate alınarak tasarlanacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından ihalesi yapılan, 10 adet tramvay aracı ihalesini 697 milyon TL’lik teklif sunan Bozankaya A.Ş. kazandı. Yüklenici firma, 540 gün içerisinde yeni tramvay araçlarını Büyükşehir Belediyesine teslim edecek.

SON TEKNOLOJİYLE ÜRETİLİYOR

Vatandaşa ulaşımda konfor sağlayacak olan yerli teknoloji ile üretilen tramvaylar, Bozankaya’nın Ankara Sincan 1. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki üretim merkezinde geliştirildi. Yaklaşık uzunluğu 33 metre olacak olan modern tramvaylarda 298 kişi yolcu kapasitesi bulunuyor. Oturan yolcu sayısı 66 iken ayakta yolcu sayısı ise 232 olacak. Son teknolojik gelişmelere uygun olarak tasarlanan araçların yapısı bakım onarım giderlerini en aza indirecek şekilde modüler olarak üretilecek.

KOCAELİ’NİN TARİHİNE YAKIŞACAK

Kocaeli için özel olarak üretilen ve toplam 10 araçtan oluşan tramvay filosu kentin tarihi dokusu ve kentin genel görünümü dikkate alınarak tasarlanacak. Aracın tüm parçaları minimum zamanda da kolaylıkla değiştirilebilen modüler yapıda olacak. Tramvaylar emisyon ve gürültü seviyesi yönünden ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak üretilecek.

16 DURAKLA HİZMET VERİLİYOR

Öte yandan Akçaray tramvay hattı Kuruçeşme etabıyla birlikte 10 bin 212 metrelik çift hatta ulaştı. 3 kilometre tek hatlı depo sahasıyla birlikte tramvayın tek hat uzunluğu 23,4 kilometreyi buldu. Kuruçeşme istasyonuyla durak sayısı da 16’ya yükseldi.



#Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
#tramvay
#ulaşım
#Akçaray tramvay hattı
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