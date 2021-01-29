Gündem Kocaelinde şaşkına çeviren olay Ağabey-kardeş kavgası yanlış anlaşılınca ortalık karıştı
KOCAELİ

Kocaeli'nde şaşkına çeviren olay: Ağabey-kardeş kavgası yanlış anlaşılınca ortalık karıştı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, kuyumcu A.K. ile ağabeyi H.L.K. arasında kavga çıktı. Kuyumcudaki kavgayı gören esnaf durumu soygun girişimi zannedip ihbarda bulununca polis alarma geçti.

Haber Merkezi DHA
Ağabey-kardeş kavgası yanlış anlaşılınca ortalık karıştı.
Ağabey-kardeş kavgası yanlış anlaşılınca ortalık karıştı.

Olay, öğle saatlerinde, Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi Cahit Zarifoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Kuyumcu A.K. ile ağabeyi H.L.K. arasında iş yerinde bilinmeyen nedenleçıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Dükkanın dışına taşankavgada A.K. ve H.L.K. kardeşler yumruklaşmaya başladı.

  • Bu sırada kuyumcu A.K., ağabeyinin belindeki kurusıkı silahı aldı. Silahı gören çevre esnaf, soygur girişimi olduğunu düşünüp polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi gönderildi.


Ağabeyinden şikayetçi oldu

Polis ekipleri gelmeden önce H.L.K. kendisine ait araç ile uzaklaşırken, A.K. iseiş yerinin kepenklerini indirerek içeri girdi. Gelen polsi ekiplerinin yaptığı araştırmada, olayın soygun girişimi olmadığı ağabey- kardeşin kavga ettiği belirlendi.

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Kavgada yüzünden hafif yaralanan A.K., polis ekipleriyle birlikte karakola giderek ağabeyi H.L.K.'den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine H.L.K. polis ekiplerince Kartepe ilçesinde yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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