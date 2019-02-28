Gündem Kocasının kestiği ağacın altında kalan kadın öldü
MUĞLA

Kocasının kestiği ağacın altında kalan kadın öldü

Kocasının kestiği ağacın altında kalan kadın öldü

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, eşiyle birlikte kesmeye çalıştıkları selvi ağacı üzerine devrilen Semra Özler (33), yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi DHA
Selvi ağacı üzerine devrilen Semra Özler, yaşamını yitirdi.​
Selvi ağacı üzerine devrilen Semra Özler, yaşamını yitirdi.​

Muğla'da yaşayan Abidin Özler, bugün öğle saatlerinde, 3 çocuğunun annesi Semra Özler ile Deştin Mahallesi'ndeki arazilerine selvi ağacı kesmeye gitti.

Abidin Özler'in motorlu testere ile kesmeye çalıştığı ağaç, bir anda yanındaki eşi Semra Özler'in üzerine devrildi. Ağır yaralanan Özler, olay yerine çağrılan ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Genç kadın, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Özler'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp kurumu morguna gönderildi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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