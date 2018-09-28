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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Kod adı Turan

FETÖ’nün mahrem imamından Harun Biniş itirafı! Eskişehir’deki Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı sözleşmeli subaylardan sorumlu mahrem imam Yaşar Turan, örgütle bağlantılı 43 FETÖ üyesinin ismini verdi. Darbe girişimini Akıncı Üssü’nden yöneten sivil imamlardan sanık Harun Biniş’in örgüt içindeki kod adının “Turan” olduğunu söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Harun Biniş
Harun Biniş

TSK'daki "kripto" FETÖ mensuplarını tespit etmek için yürütülen "ankesörlü telefon soruşturması" kapsamında gözaltına alınan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Eskişehir'deki sözleşmeli subaylardan sorumlu mahrem imam Yaşar Turan itirafçı oldu. Turan, darbe girişimini Akıncı Üssü'nde yöneten örgütün sivil imamlarından Harun Biniş'i tanıdığını ve Biniş'in kod adının Turan olduğunu söyledi.

43 KİŞİNİN İSMİNİ VERDİ

Örgüte katıldığı yıllardan gözaltına alındığı tarihe kadar FETÖ ile bağlantısını bildiği 43 kişinin isimlerini veren Yaşar Turan, kendisine bağlı subayların isimlerini de verdi. Darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten sivil imamlardan sanık Harun Biniş'i tanıdığını anlatan Turan, Akıncı Üssü'nden kaçarken yakalanan Biniş'i girişimin ardından televizyonda gördüğünü ve hatırladığını söyledi. Şüpheli, Biniş'in örgüt içindeki kod adını "Turan" olarak bildiğini belirtti.

TANIŞMASINI ANLATTI

Turan, Biniş ile tanışmasıyla ilgili süreci şöyle anlattı: "2009 yılı temmuz ayı içerisinde Ankara Etlik Samanyolu İlkokulu'na tayin oldum. Bir süre sonra Cafer S.'nin Etlik semtinde bulunan evine gittim. Cafer S, bana 'Yahya' kod ismini verdi. Bana Ankara'da Hava Kuvvetleri yapılanması ile ilgili olarak görev vereceğini söyledi. Cafer S. isimli şahıs beni kullandığım operasyonel hat üzerinden arayarak görüşeceğim örgütsel manada bana bağlı olan şahısların telefon numaralarını ve ismini veriyordu ve bunlarla görüşmemi istiyordu. Bu şahısları kendi evimde topladım. Bu kişiler, Mahir B., Muammer A., ve Musa K. idi. Cafer S. isimli şahsa örgütsel manada bağlı olarak 'Seçkin' kod adlı Mahmut T, 'Turan' kod adlı Harun Biniş ve ben vardım.”

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GÖRÜNTÜLERDEN TANIDIM

“Cafer S. isimli şahıs, Ankara'da Hava Kuvvetleri yapılanmasından sorumlu kişidir. Mahmut T, Keçiören'de bir dershanede PDR öğretmenliği yaptı. Harun Biniş'in Pozitif Medikal A.Ş'de çalıştığını hatırlıyorum. 1.70 boylarında, normal kilolu, gözlüklü, Konyalı, evliydi, üç çocuğu vardı. Etlik tarafında oturuyordu. Medyada darbe girişiminde Akıncılar Üssü'ndeki kamera görüntülerinde kendisini gördüm."

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