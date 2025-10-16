Komisyonda çirkin iftira

Yeni Şafak
Uğur Duyan
16/10/2025
Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, dün yapılan 15’inci toplantısında kadın ve gençlik örgütlenmelerini dinledi. Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi’nden Feride Eralp’in iftiraları ise komisyonda tartışmalara neden oldu. Kolluk görevlilerini tacizle suçlayan Eralp, “Yakınlarda Cevizlibağ KYK Kız Yurdu’nda yaşanan taciz görüntülerini İsrail askerlerinin Gazze’de yaptıklarına benzetti. Eralp’in konuşmasına AK Parti ve MHP sıralarından tepkiler geldi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “İsrail askerlerinin yaptıklarına benzetilmesini kategorik olarak reddediyorum. Ortak bir aidiyet içerisinde müşterek bir gelecek inşa edilmesi aradaki fitnelerin bir kenara bırakılması için çalışıyoruz. Bunun için herkes fikrini söylesin ama diline de dikkat etsin” diye konuştu.


