Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Komisyon ceza hukukçularını dinleyecek

Komisyon ceza hukukçularını dinleyecek

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0028/09/2025, Pazar
G: 28/09/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, önümüzdeki hafta perşembe günü saat 11.00’de toplanacak. Komisyon, 13’üncü oturumda hukuk alanında çalışma yapan örgütler ve emekli hukukçuları dinleyecek. 1 Ekim’de Meclis’in açılmasından sonra çalışmalarını daha çok tek günde tamamlayacak şekilde planlayacak olan komisyon, önümüzdeki hafta ağır ceza hukukçularının görüşlerini alacak. Bu toplantıda, baro başkanlarının davetli olduğu oturumdan farklı olarak örgüt üyelerinin geri dönüşü ve cezaevlerindeki örgüt üyelerinin durumuna ilişkin yasal düzenleme çalışmalarına mesai harcanacak.


ÖNERİLER NASIL YASALAŞACAK?

Komisyonun, Genel Kurul’a sunacağı raporda dinlemeler boyunca dile getirilen ve yasal düzenleme gerektirmeyen başlıklar ayrı bir bölümde işlenecek. Yasal düzenleme gerektiren önerilerse ilgili ihtisas komisyonlarına yasa teklifi haline getirilmek üzere Meclis Başkanlığı tarafından sunulacak. Bu öneriler daha sonra ihtisas komisyonlarındaki yasama uzmanlarınca detaylandırılarak, komisyona üye milletvekillerine sunulacak. Vekiller de bu önerileri yasa teklifine dönüştürülmesi için çalışacak. Öneriler teklif halini aldığında ilgili komisyona sunulacak. Komisyondan geçen teklifler, Genel Kurul’da görüşülecek. Buradan da geçmesi halinde teklifler yasalaşacak.


#TBMM
#komisyon
#ceza hukukçuları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
100 bin taşerona kadro müjdesine sıra geldi: TYP, KİT, belediye şirket işçileri, taşerona kadro...