Komisyon ceza hukukçularını dinleyecek

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, önümüzdeki hafta perşembe günü saat 11.00’de toplanacak. Komisyon, 13’üncü oturumda hukuk alanında çalışma yapan örgütler ve emekli hukukçuları dinleyecek. 1 Ekim’de Meclis’in açılmasından sonra çalışmalarını daha çok tek günde tamamlayacak şekilde planlayacak olan komisyon, önümüzdeki hafta ağır ceza hukukçularının görüşlerini alacak. Bu toplantıda, baro başkanlarının davetli olduğu oturumdan farklı olarak örgüt üyelerinin geri dönüşü ve cezaevlerindeki örgüt üyelerinin durumuna ilişkin yasal düzenleme çalışmalarına mesai harcanacak.

Komisyonun, Genel Kurul’a sunacağı raporda dinlemeler boyunca dile getirilen ve yasal düzenleme gerektirmeyen başlıklar ayrı bir bölümde işlenecek. Yasal düzenleme gerektiren önerilerse ilgili ihtisas komisyonlarına yasa teklifi haline getirilmek üzere Meclis Başkanlığı tarafından sunulacak. Bu öneriler daha sonra ihtisas komisyonlarındaki yasama uzmanlarınca detaylandırılarak, komisyona üye milletvekillerine sunulacak. Vekiller de bu önerileri yasa teklifine dönüştürülmesi için çalışacak. Öneriler teklif halini aldığında ilgili komisyona sunulacak. Komisyondan geçen teklifler, Genel Kurul’da görüşülecek. Buradan da geçmesi halinde teklifler yasalaşacak.