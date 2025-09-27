İmralı ile görüşmeye komisyon karar verir

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 1 Ekim’de Meclis’in yeni yasama açılışından önce parlamento muhabirleriyle bir araya geldi. 28. Dönem 3. Yasama Yılı Değerlendirme Toplantısı’nda soruları yanıtlayan Kurtulmuş’a Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun Abdullah Öcalan’ı dinleyeceği yönündeki iddialar soruldu. Kurtulmuş, “Henüz bu konu komisyon gündemine gelmemiştir. Gündemine gelirse nitelikli çoğunlukla bu karar alınırsa, komisyon buna karar verecek. Benim başkan olarak karar vereceğim bir konu değil” yanıtını verdi.





SON ÇERÇEVE MİT’LE

Kurtulmuş, “Komisyon dinlemeleri sürecek mi?” sorusuna ise gençlik ve kadın temsilcisi olan grupların dinlenmesinde fayda olduğu karşılığını vererek, ekim ayında bu kesimlerin yanı sıra emekli subayları ve astsubayları, Türkiye’nin terörle mücadelesine katkıda bulunmuş ve bedel ödemiş grupların dinleneceğini söyledi. Kurtulmuş, “Belki de son toplantıyı Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve ilgili bakan arkadaşlar, Adalet Bakanı ve Dışişleri Bakanı olmak üzere son kez genel çerçeveyi bir kez daha değerlendirecekleri bir toplantı yapılabilir” dedi.





YASA NİHAİ RAPORDAN SONRA

Kurtulmuş, komisyonun yasa hazırlama yetkisinin olmadığını da anımsatarak, komisyonun nihai raporunu TBMM Genel Kurulu’na sunacağını ve komisyonun vazifesinin bu olduğunun altını çizdi. Kurtulmuş, komisyonun temel vazifesinin sürecin başarıyla tamamlanmasına ve takip edilmesine öncülük etmek olduğunu kaydederek, “Sonuçta bir çerçeve oluşturarak şu adımlarla yasal düzenlemelere ihtiyaç var. Şuralarda da şöyle adımların atılması gerekir diyerek bir ana çerçeveyi komisyon olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne nihai raporla sunacağız. Komisyonun vazifesi bu. Partiler bu konularda anlaşırsa yasaların çıkarılması da kolay olacaktır. Meclis'in kurduğu bu komisyon bir yasa hazırlama komisyonu değil, bu sürecin ana çerçevesinin ne olduğuna ilişkin bir nihai raporu sunarak Meclis’e göndermektir. Gereğini Meclis Genel Kurulu’nda yapılmasıdır” dedi.





BİZ SADECE GÖZLEMCİYİZ

Kurtulmuş, “Silahların geride kalması en hassas süreçlerden biridir. Örgütün kendisine gerçekten feshettiği, silahların bütünüyle bırakıldığının tespiti TBMM’nin yapacağı bir şey değildir. MİT ve Genelkurmay Başkanlığı başta olmak üzere terörle mücadele ile ilgili güvenlik kurumları saha tespitlerini yapanlar tarafından tespit edilir, kayıt altına alınır. Örgütün bütünüyle silahlarını bıraktığı, fesih sürecini tamamladığı ortaya konulursa bu süreçlerin hepsinde Meclis Komisyonu olarak gözlemci olabiliriz. Nerede kim kaç tane silah bıraktı, bunu takip etmek bizim işimiz değil” dedi.





Erdoğan-Trump görüşmesi tarihi önemde

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’a Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD temasları ve Başkan Trump’la görüşmesi de soruldu. Kurtulmuş şunları vurguladı: “Hakikaten önemli ve tarihi bir görüşmeydi. Bu görüşme hem Türk-Amerikan ilişkileri bakımından hem de bölgedeki dengeler ve denklemler bakımından Türkiye’ye yeni kapılar açacaktır, yeni adımların atılmasına vesile olacaktır. Bu görüşmeden yansıyan olumlu havanın, yani ABD Başkanının Müslüman bir ülkenin lideriyle yaptığı samimi görüşmenin, dünya dengeleri bakımından da önemli olduğunu düşünüyorum. İnşallah sonuçları iyi olur, yeni bir dönem olduğu açık görülüyor. Türkiye’nin bölgesel anlamdaki etkisini artıran bir toplantı olduğunu görüyoruz.”



