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Komuta kademesine yaş haddi düzenlemesi

Komuta kademesine yaş haddi düzenlemesi

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:001/07/2025, Salı
G: 1/07/2025, Salı
Yeni Şafak
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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TSK Personel Kanunu’nda yapılan düzenlemeleri de içeren torba teklifi Meclis'e sundu.

22 maddelik kanun teklifine ilişkin bilgi veren Güler, yeni düzenlemeyle Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) kararıyla hizmet süresi uzatılabilecek general ve amiral sayısının artırılacağını söyledi.

72 YAŞ AYARI

Düzenlemeyle kuvvet komutanlarının görev süresi de Genelkurmay Başkanı ile eşit olacak. Buna göre kuvvet komutanları da 72 yaşında emekli olabilecek. YAŞ kararıyla hizmet süresi uzatılan ve kuvvet komutanlıklarına atanan orgeneral ve oramirallerin yaş haddi birer yıllık sürelerle 72 yaşına kadar uzatılabilecek. Yetki Cumhurbaşkanı’na ait olacak.

KURMAY EĞİTİMİ ŞARTI YOK

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinde tüm muharip sınıf general ve amirallerin korgeneral ve koramiral rütbelerine kadar terfi edebilmelerine ve bu suretle Deniz ve Hava Kuvvetlerinde İHA, piyade, istihbarat, uçak bakım, istihkam, muhabere ve hava savunma gibi muharip sınıf general ve amirallerin üst komuta kademesinde görev alabilmelerine imkan sağlanacak. Öte yandan mevcut generallerin çoğunun kurmaylık eğitimi bulunmadığından korgeneralliğe yükselememesinin önündeki engeller de kaldırılacak.



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