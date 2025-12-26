Yeni Şafak
Kontrolden çıkan işçi servisi minibüsü devrildi: 16 yaralı

Kontrolden çıkan işçi servisi minibüsü devrildi: 16 yaralı

19:4226/12/2025, الجمعة
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Diyarbakır'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan işçi servisi minibüsü devrildi. Meydana gelen kazada 16 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği işçi servisi minibüsünün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çınar ilçesi Diyarbakır-Viranşehir kara yolu Ardantepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 34 LHL 23 plakalı işçi servisi minibüsü, henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Devrilen minibüste yaralanan 16 kişi, ambulanslarla bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



