Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Diyarbakır
Diyarbakır’da korkunç olay: Yenişehir'de bir kadın evinde çöp poşeti içinde ölü bulundu

Diyarbakır’da korkunç olay: Yenişehir'de bir kadın evinde çöp poşeti içinde ölü bulundu

20:5725/12/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, bir binanın 8’inci katındaki dairede bir kadın, çöp poşeti içerisinde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi’nde bulunan bir site içerisindeki binada meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen kadından haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

 İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dairenin kapısını açan ekipler, kadını çöp poşeti içerisinde hareketsiz halde buldu. 

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

#Diyarbakır
#Kadın
#Ceset
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman, ilk hangi ilde yapılacak? Bakan Kurum açıkladı