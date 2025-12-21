Yeni Şafak
Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: Yaralılar var

21/12/2025
Bursa’nın İnegöl ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu. Ters duran otomobilde 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, İnegöl’e bağlı kırsal Cerrah Mahallesi Gazi Mareşal Atatürk Caddesi üzerinde Cerrah istikametinden İnegöl yönüne seyir halinde olan Füsun Y. (22) yönetimindeki 43 YD 411 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Takla atarak ters duran otomobilde sürücü ile otomobilde yolcu konumunda bulunan Gökçe D. (22) yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



