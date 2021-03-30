Konya’nın hayalleri bir bir gerçek oluyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir merkezinde bulunan Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’nin Konya Yeni Sanayi Sitesi’ne taşınmasının Türkiye’nin en büyük sanayi dönüşüm projelerinden biri olduğunu söyledi. Yeni Sanayi Sitesi’nin temelinin atılmasının Konya için çok önemli bir milat olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Çünkü Eski Sanayi ve Karatay Sanayi mevcut durumu ile adeta yaşamı sonlanmış, bir ölü haline gelmişti ama cenaze merasimi gerçekleştirilememişti. Yeni Sanayi’nin temelini atarak bunu gerçekleştirdik” dedi.

Uğur İbrahim Altay

ESNAFLARLA TAM MUTABAKAT SAĞLANDI

“Bir hayalimiz daha gerçekleşiyor” diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Altay, şöyle devam etti: “Konya’da çok uzun yıllardır taşınması konuşulan ama bir türlü gerçekleşmeyen Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’de 1 milyon metrekarelik alanda 800 bin metrekare taşınacak alan bulunuyor. Burada bulunan 2 bin 858 esnafımızla görüşmeler yapıp tam mutabakat sağlayarak TOKİ ile protokol imzaladık. Ödeme seçenekleri belirlendi ve başvurular alındı. Böylece özellikle kiracı olarak Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’nin kahrını çeken esnafımız, uygun şartlarda iş yeri sahibi olma imkânına kavuşmuş oldu.”

Yeni Sanayi’de 2 bin 690 sanayi dükkanı ile 134 adet çeşitli sektörlerde hizmet verecek ticari dükkan, yeşil alanlar, sosyal donatılar bulunuyor.

Eski Sanayi Sitesi

GÖREVİMİZ ŞEHRİ GELİŞTİRMEK VE SORUNLARI ÇÖZMEK

Yeni sanayi alanı için Konya Büyükşehir Belediyesi mülkiyetine geçen 2 milyon 80 bin metrekarelik alanın TOKİ’ye devredildiğini vurgulayan Başkan Altay, “Bu 2 milyon metrekarelik alanın rayiç bedeli yaklaşık 1,5 milyar lira. Konya Büyükşehir olarak bu projeye katkı sunmak ve esnafımızın dükkan sahibi olması adına TOKİ’ye devrettik. Bunu şehrimiz ve esnafımız için bir fedakarlık olarak gerçekleştirdik. TOKİ de 1 milyar liranın üzerinde buraya 2 yıl içinde yatırım gerçekleştirecek.” ifadelerini kullandı.

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EN BÜYÜK SANAYİ DÖNÜŞÜMÜ

Projenin Türkiye’de bugüne kadar gerçekleştirilmiş en büyük sanayi dönüşüm projelerinden biri olduğunu kaydeden Başkan Altay, “800 bin metrekarelik bir alanda 2 bin 858 hak sahibinin olduğu bir yerde bunu başarabilmek çok zor bir iştir. Sanayicilerimize ve esnafımıza çok teşekkür ediyorum. Süreç tamamlandığında 800 bin metrekarelik alanda bir yıkım gerçekleştirerek orada Konya’ya yakışır bir proje yapacağız. İkincisi; Konya kendine yakışır yeni bir sanayi kazanmış olacak. Yeni sanayide 2 bin 690 sanayi dükkanı ile 134 adet çeşitli sektörlerde hizmet verecek ticari dükkan bulunuyor, yeşil alanlar, sosyal donatılar bulunuyor.” diye konuştu.

BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDERİM

Başkan Altay, “Konya projelerimize desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’a, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Leyla Sahin Usta’ya, milletvekillerimize, İl Başkanımıza teşekkür ediyorum. Esnaf Odaları Birliği Başkanımıza da tüm Konyalılar adına teşekkür ediyorum. Koronavirüs döneminde böyle büyük büyük bir projenin hayata geçirilmesinde Çevre ve Şehircilik Bakanımızın çok büyük emeği var. Bir teşekkür de TOKİ Başkanımız Sayın Ömer Bulut’a. El ele vererek Konya’nın hayallerini bir bir gerçekleştiriyoruz.” dedi.

‘Mevlana Şehri’nde altın dönüşüm

Konya Büyükşehir Belediyesi, Mevlana Türbesi karşısında bulunan Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı’da yürüttüğü kentsel yenileme çalışmaları kapsamında bölgenin tarihi dokusuna uygun Türkiye’de çok konuşulacak bir projeyi hayata geçirecek.

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Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı çevresinde başlatılan tarihi dönüşümde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya için önemli dönüşüm çalışmalarından biri olan Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı’da esnaflarla mutabık kalarak başlattıkları çalışmaların planladıkları şekilde devam ettiğini söyledi.

Altın Çarşı ve Mevlana Çarşısı, yeni yüzüyle bu yıl içinde Konyalılarla tanışacak.

DÖNÜŞÜM SÜRECİ HIZLANDIRILDI

Mevlana Türbesi ile tarihi Bedesten arasında tarihi dokuya uygun, Konya’ya yakışan bir projeyi hayata geçireceklerini kaydeden Başkan Altay, “Konya’nın önemli sorunlarından birisi olan ve yapıldığı günden beri tartışılan Mevlana Çarşısı’nın yıkım işlemlerini tamamladık. Altın Çarşı’da da tamamlanmak üzere. 2021 yılı içerisinde Altın Çarşı’yı ve Mevlana Çarşısı’nı yeni yüzüyle esnafımıza, Konya’ya, Türkiye’ye layık bir hale getirmeyi planlıyoruz. Burada amacımız; Mevlana Meydanı’ndan Bedesten, Aziziye Camii, İplikçi Camii, Şems-i Tebrizi Türbesi ve Alaaddin Tepesi’ne doğru bir hareket oluşturmak. Şehrimize değer katacak, Türkiye’de çok konuşulacak bir proje olacak. İşbirliği için tüm esnaflarımıza teşekkür ederim” dedi. Başkan Altay, dönüşüm sürecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bölgeyi kentsel dönüşüm alanı ilan etmesiyle başladığını ifade ederek, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yeni döneminde ilk icraatlardan birisi budur. Başlangıcı ve Cumhurbaşkanlığı kararının çıkması 34 gün sürdü. Normalde Bakanlar Kurulu’na gidecek, kabine üyeleri imzalayacak 6-8 aylık bir süreçti. Yine bu projenin ortaya çıkmasında Konya’nın tüm projelerinde olduğu gibi Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’un hem resmi prosedürün yürütülmesinde hem finansal desteğinde çok büyük katkısı oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Çevre ve Şehircilik Bakanımıza Konya adına teşekkür ediyorum.” dedi.

Çiftçiye 67 milyon lira tarımsal destek

Konya Büyükşehir Belediyesi, tarım şehri Konya’da Yeni Büyükşehir Yasası sonrası 210 milyon liralık tarımsal sulama yatırımı yaparken; çiftçilere 67 milyon lira fidan, fide ve ekipman desteği sağladı. Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya genelindeki on binlerce çiftçiye katkı sağlamaya devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, özellikle kırsal bölgelerde üretimi artırmak ve tarımsal kalkınmayı güçlendirmek amacıyla diğer yatırımların yanında tarıma ve tarım projelerine destek olmaya aralıksız devam ettiklerini söyledi. Tarımsal kalkınmayı yerel kalkınmanın vazgeçilmez bir unsuru olarak gördüklerinin altını çizen Başkan Altay, “Çiftimizin kalkınması amacıyla Yeni Büyükşehir Yasası sonrası çiftçilerimize 67 milyon liralık fide, fidan ve tarımsal ekipman desteği sağladık. Ayrıca KOP İdaremizle birlikte 31 ilçemizde 210 milyon liralık tarımsal sulama yatırımı yaptık. Hayvancılık için yem bitkisi tohumu destekleri yapıyoruz. Bu yıl ilk kez damızlık koç desteğinde de bulunduk. Amacımız, insanlarımızın yaşadıkları yerde gelirlerini artırmak ve tarımsal üretime katkı sağlamak.” dedi. Tarıma desteklerinin artarak devam edeceğini kaydeden Başkan Altay, bugüne kadar 122 bin çiftçiye ve öğrenciye tarımsal eğitim ve teknik destek verdiklerini de sözlerine ekledi.

Çiftçilere 67 milyon liralık fide, fidan ve tarımsal ekipman desteği sağlandı.

Çiftçilere üzüm sıkma makineleri verildi.

Tarihi doku ortaya çıkıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda hayata geçirilen Alaaddin Tepesi çevresindeki binaların dış cephe sağlıklaştırma çalışmaları Alaaddin Caddesi’ndeki binaları payitaht şehir Konya’ya yakışır hale getiriyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehrin tarihi dokusuna uygun olarak titizlikle yürütülen Alaaddin Tepesi çevresindeki binaların dış cephelerinin iyileştirmesinde ilk etabın tamamlandığını söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda İller Bankası hibesiyle yürütülen projenin ikinci etabın planlanan şekilde devam ettiğini belirten Başkan Altay, “Proje tamamlandığında Alaaddin Caddesi’ndeki tüm binaların payitaht şehir Konya’ya yakışır hale gelmesini arzu ediyoruz. Konya’mızın vizyon projelerinden olan ve şehrin çehresini değiştirecek projeyi, bölgeye en az rahatsızlık verecek şekilde bitirmek için çaba sarf ediyoruz.” diye konuştu.

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Konya Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda Alaaddin Tepesi çevresinde başlattığı dış cephe sağlıklaştırma çalışmalarını sürdürüyor.

Başkan Altay, Konya’nın bütün projelerine destek olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile İlbank Genel Müdürü Yusuf Büyük’e teşekkür ederek, projenin Konya için hayırlı olmasını diledi. Proje kapsamında ilk etapta 12 bina, 60 bağımsız bölümün dış cephesi yenilenirken; ikinci etapta 40 binanın cephe rehabilitasyonu tarihi dokuya uygun şekilde yürütülecek. İkinci etabın yaz aylarında tamamlanması planlanıyor.