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KONYA

Konya haberleri: Online ders veren öğretmen çiftin 1,5 yaşındaki kızları 7. kattan düşerek öldü

Online ders veren öğretmen çiftin 1,5 yaşındaki kızı 7. kattan düştü: Minik Kumsal hayatını kaybetti

Konya'da sınıf öğretmenleri Mustafa Bayram ve eşi Deniz Bayram'ın evlerinde öğrencilerine online ders verdikleri sırada, üst kat komşularına bıraktıkları 1,5 yaşındaki kızları minik Kumsal, balkonda dengesini kaybederek 7. kattan aşağı düştü. Ailesini ve komşularının haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri minik Kumsal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden Minik Kumsal, bugün gözyaşları içinde toprağa verildi.

Haber Merkezi DHA İHA
Minik Kumsal gözyaşları içinde toprağa defnedildi.
Minik Kumsal gözyaşları içinde toprağa defnedildi.

Konya’nın Çumra ilçesinde farklı okullarda öğretmenlik yapan öğretmen çiftin, canlı ders vermek için komşularına bıraktıkları 1,5 yaşındaki çocukları 7. katın balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

DHA
Öğretmen çiftin 1,5 yaşındaki çocukları balkondan düşüp öldü.

7. KATTAN AŞAĞI DÜŞTÜ

Olay, dün Çumra ilçesi İzzetbey Mahallesinde bulunan 7 katlı bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı farklı okullarda sınıf öğretmeni olarak çalışan Mustafa ve Deniz Bayram çifti canlı ders verebilmek için bir buçuk yaşındaki çocukları Kumsal Bayram’ı üst katlarında oturan komşularına bıraktı. Öğrencilere ders veren baba Mustafa Bayram ders arasında çocuğunu bıraktığı komşusuna yemek almaya çıktı.

DHA
Minik Kumsal gözyaşları içinde defnedildi.

Bu sırada komşusunun kapıyı açmaya geldiği sırada iddiaya göre minik Kumsal, balkonda dengesini kaybederek 7. kattan aşağıya düştü. Çocuğun aşağıya düştüğünü fark eden ailesi ve komşusu aşağıya inerken, çevredekilerde ambulansa haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde minik Kumsal’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

DHA
Minik Kumsal

Küçük çocuğun cenazesi kaldırıldığı hastanedeki incelemelerin ardından merkez Karatay ilçesindeki Hacıveyis Camisine getirildi. Cenaze sırasında baba Mustafa Bayram ayakta durmakta zorluk çekti. Burada kılınan cenaze namazının ardından Kumsal bebek gözyaşları içinde Üçler Mezarlığına defnedildi.

DHA

DHA

DHA

DHA

DHA
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