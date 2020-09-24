Online ders veren öğretmen çiftin 1,5 yaşındaki kızı 7. kattan düştü: Minik Kumsal hayatını kaybetti

Konya’nın Çumra ilçesinde farklı okullarda öğretmenlik yapan öğretmen çiftin, canlı ders vermek için komşularına bıraktıkları 1,5 yaşındaki çocukları 7. katın balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

DHA Öğretmen çiftin 1,5 yaşındaki çocukları balkondan düşüp öldü.

7. KATTAN AŞAĞI DÜŞTÜ

Olay, dün Çumra ilçesi İzzetbey Mahallesinde bulunan 7 katlı bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı farklı okullarda sınıf öğretmeni olarak çalışan Mustafa ve Deniz Bayram çifti canlı ders verebilmek için bir buçuk yaşındaki çocukları Kumsal Bayram’ı üst katlarında oturan komşularına bıraktı. Öğrencilere ders veren baba Mustafa Bayram ders arasında çocuğunu bıraktığı komşusuna yemek almaya çıktı.

DHA Minik Kumsal gözyaşları içinde defnedildi.

Bu sırada komşusunun kapıyı açmaya geldiği sırada iddiaya göre minik Kumsal, balkonda dengesini kaybederek 7. kattan aşağıya düştü. Çocuğun aşağıya düştüğünü fark eden ailesi ve komşusu aşağıya inerken, çevredekilerde ambulansa haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde minik Kumsal’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

DHA Minik Kumsal

Küçük çocuğun cenazesi kaldırıldığı hastanedeki incelemelerin ardından merkez Karatay ilçesindeki Hacıveyis Camisine getirildi. Cenaze sırasında baba Mustafa Bayram ayakta durmakta zorluk çekti. Burada kılınan cenaze namazının ardından Kumsal bebek gözyaşları içinde Üçler Mezarlığına defnedildi.

DHA

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