Konya tarımı Meram’dan geçecek

Meram Belediyesi, Meram İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Karatay Ziraat Odası ve Konya Sebze Üreticileri Birliği’nin ortaklığında hayata geçirilen ve geçtiğimiz Mayıs ayı içinde satışlarına başlayan ‘Meram Sebze Fidesi Üretim Tesisi’nde üretilen 3 milyon fide toprakla buluştu.

KALİTE VE FİYAT AVANTAJI

Meram Belediyesi iştiraki olan Konya Fidecilik ve Tohum Sanayi Limited Şirketi tarafından yapılan satışlarda bir buçuk ay gibi kısa bir sürede 3 milyon rakamına ulaşan Sebze Fidesi Üretim Tesisi, Konya ve Meram çiftçisine önemli avantajlar sunuyor. Kâr amacı güdülmemesinden dolayı uygun şartlarda fidelerine ulaşan çiftçiler tesis sayesinde aynı zamanda, ari, kaliteli ve hastalıklara dayanıklı fidelere kolaylıkla ulaşabiliyor, taşıma sırasında oluşabilecek hasarların önüne geçebiliyor ve çok daha fazla kâr edebiliyor.

FİDELER YÜKSEK VERİMLİ

Tesis sayesinde domates, biber, patlıcan ve kabak fidesinin bütün çeşitleri ile cin biberi, kıl biber, dolma biber, kapya biber fidesi çeşitleri de yüksek verimli olarak satışa sunuluyor. Salatalık yüksek kalitede hibrit fidesi olarak satılıyor. Domates fidesi, salçalık domates ve sofralık köy tipi domates fidesi olarak iki çeşitte, patlıcan ise piyasaya mor patlıcan ve siyah patlıcan çeşitleriyle arz ediliyor. Tesiste satışa sunulan bütün türlerde doğru çeşit garantisi verilmesi üreticiler için önemli bir avantaj sağlıyor.

GERİ DÖNÜŞLER OLUMLU

Kâr amacı gütmeden sadece Meram ve Konya çiftçisine destek vermek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında satışı yapılan fidelerin gerek kalite gerekse fiyat olarak çiftçinin yüzünü güldürdüğünü kaydeden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu noktada çiftçilerin memnuniyetlerini belirten geri dönüşler aldıklarını kaydederek, bunun kendilerinin de yüzünü güldürdüğünü ifade etti.

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HEDEFTE 100 MİLYON FİDE ÜRETİMİ VAR

Mustafa Kavuş

Yıllık 12 milyon kapasiteli tesisin bir buçuk ay gibi kısa bir sürede 3 milyon satış rakamına ulaşmış olmasının iştirakçi kurum ve kuruluşlara duyulan güvenin de bir göstergesi olduğunu söyleyen Başkan Mustafa Kavuş, “Meram bereketli topraklara sahip. Bunu en iyi şekilde değerlendirip ilçemizi tarımda imzası bulunan bir merkez haline getirmek istiyoruz. Çiftçilerimizin hayatından ve kazancından mutlu insanlar olabilmesi amacıyla hayata geçirdiğimiz ‘Sebze Fidesi Üretim Tesisi bu amaçlar için bir başlangıçtır. Gelecekte bu tesisimiz ve benzeri yeni tesislerle Konya’nın ihtiyacı olan 100 milyon fideyi üretmeyi, hatta tüm bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde üretim yapmayı istiyoruz” diye konuştu.