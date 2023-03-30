Konya'da akılalmaz olay: Bir evden beş kamyon çöp çıktı

Merkez Meram ilçesine bağlı Konevi Mahallesi'nde bir binanın zemin katında yalnız yaşayan 96 yaşındaki kadının dairesinden kötü kokular yayılması üzerine, vatandaşlar Meram Belediyesini aradı.

Adrese giden Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, girdikleri dairenin tüm odalarının çöple kaplı olduğunu tespit etti.