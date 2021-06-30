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Konya’da başşehirlik gururu

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya’nın Türkiye Selçuklu Devleti’ne başşehir oluşunun 924. yılı dolayısıyla “Selçuklu Payitahtı Konya” temasıyla çok sayıda etkinlik gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Şehrimizle, tarihimizle ve o tarihi yazan ecdadımızla gurur duyuyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Konya’da başşehirlik gururu
Kılıçarslan Şehir Meydanı’nda Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği tarafından coşkulu bir konser ile başlayan etkinlikte Konya 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’nda konuşlu bulunan dünyanın sayılı süpersonik akrotimlerinden Türk Yıldızları tarafından Konya semalarında “Selçuklu Sultanlarına Selamlama” uçuşu gerçekleştirdi.

Konya’nın Türkiye Selçuklu Devleti’ne başşehir oluşunun 924. yılı dolayısıyla Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından “Selçuklu Payitahtı Konya” temasıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kılıçarslan Şehir Meydanı’nda Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği tarafından coşkulu bir konser ile başlayan etkinlikte Konya 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’nda konuşlu bulunan dünyanın sayılı süpersonik akrotimlerinden Türk Yıldızları tarafından Konya semalarında “Selçuklu Sultanlarına Selamlama” uçuşu gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Gösteri Merkezi’nde ise “Anadolu’yu Vatan Kılanlar” ve “Sarayın Gizli Bahçesi” isimli sergilerin açılışı yapıldı.

GÜLBANK DUASI VE NEVBET MERASİMİ

Alaeddin Camii Selçuklu Sultanları Türbesi’nde devam eden etkinliklerin son bölümünde de temsili “Saygı Nöbeti” tutularak, Selçuklu Gülbank Duası ve Selçuklu Nevbet Merasimi gerçekleştirildi.

  • Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye Selçuklu Devleti’ne 200 yıldan fazla başşehirlik yapan Konya’nın başşehirlik vasfını yaşayan ve yaşatan bir şehir olmaya bugün de devam ettiğini vurguladı. Başkan Altay, “Tarihi kahramanlık destanlarıyla dolu şanlı milletimizin bin yılı aşkın süreden beri devam eden kutlu yürüyüşünün daha nice yüzyıllar boyu devamı en büyük duamızdır. Bu aşkla, onların bıraktığı emaneti yeni nesillere ulaştırmak için canla başla çalışmayı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

‘ŞEHRİMİZLE VE TARİHİMİZLE GURUR DUYUYORUZ’

Konya’nın iki asırlık başşehirliği ve sonrası ile tüm dünyayı etkileyen bir şehir olduğuna dikkat çeken Başkan Altay, şöyle devam etti: “Şehrimizle, tarihimizle ve o tarihi yazan ecdadımızla gurur duyuyoruz. Bu gurur tablosunun miladı Konya’nın başşehir yapıldığı 26 Haziran 1097’dir. Anadolu’yu bize vatan kılan ecdadımızı, onlara önderlik yapan sultanlarımızı ve isimsiz nice kahramanımızı rahmetle yâd ediyorum. Allah onlardan ebeden razı olsun.” Konuşmaların ardından Konya Büyükşehir Tiyatrosu’nun sergilediği tiyatral gösteri ilgiyle izlendi.

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