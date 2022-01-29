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KONYA

Konya'da hasta yakını dehşeti: 'Maaşınızı biz ödüyoruz' deyip 4 hemşireye saldırdılar

Konya'da, yüksekten düşme nedeniyle hastaneye getirilen yaralıya müdahale eden 1'i kadın 4 hemşirenin, çıkan tartışmada hastanın 3 yakını tarafından saldırıya uğradığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, hasta yakınları Ö.E., M.Ş. ve K.Ş'nin 4 hemşireye saldırdığı anlar yer aldı.

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Haber Merkezi DHA
Konyada hasta yakını dehşeti: Maaşınızı biz ödüyoruz deyip 4 hemşireye saldırdılar
Hasta yakınlarının hemşirelere saldırdığı anların güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, perşembe günü saat 22.00 sıralarında, Konya Şehir Hastanesi'nde meydana geldi. Yüksekten düşen ve ismi açıklanmayan yaralı, ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hemşireler A.Ş., B.Ö., N.Ö. ve C.A.Y., hemen hastaya müdahaleye başladı. Bu sırada hasta yakını, müdahalenin iyi yapılmadığını öne sürerek, sağlıkçılara tepki gösterdi.

Çıkan tartışmada hasta yakını, A.Ş.'ye "Sizin maaşınızı biz ödüyoruz. Senin gibiler dayağı hak ediyor" dedi.

Bu sırada tartışmaya hastanın diğer 2 yakını da dahil oldu. Hasta yakınlarının tekme ve yumrukla saldırdığı hemşireler yaralandı. Hemşirelere, mesai arkadaşları müdahale etti.

BİRİ TUTUKLANDI: İKİSİ SERBEST

Saldırganlar Ö.E., M.Ş. ve K.Ş. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Ö.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.Ş. ve K.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Öte yandan hasta yakınlarının hemşirelere saldırdığı anların güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; hasta yakınları Ö.E., M.Ş. ve K.Ş'nin, 4 hemşireye saldırdığı anlar ve yaşanan kargaşa anları yer aldı.

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