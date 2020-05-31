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Gündem Konyada kan donduran olay Poşet içerisinde toprağa gömülü çocuk cesedi bulundu
KONYA

Konya'da kan donduran olay: Poşet içerisinde toprağa gömülü çocuk cesedi bulundu

Konya'da akşam saaatlerinde yürüyüşe çıkan vatandaşlar toprak üzerindeki tümsekten şüphelenince korkunç olayla karşılaştı. Topraktaki tümseği açan vatandaşlar gömülü halde poşet içerisinde 2-3 yaşlarında çocuk cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler küçük çocuğun cesedini alarak morga kaldırdı.

Haber Merkezi DHA
Toprağa gömülü halde bulunan çocuk cesedi morga kaldırıldı.
Toprağa gömülü halde bulunan çocuk cesedi morga kaldırıldı.

Konya'nın Yunak ilçesinde, toprağa gömülü halde poşet içerisinde 2- 3 yaşlarında çocuk cesedi bulundu.

TOPRAKTAKİ TÜMSEĞİ FARK EDEN VATANDAŞLAR ŞÜPHELENİNCE ORTAYA ÇIKTI

Bayatkolu Dağı eteklerinde akşam saatlerinde gezintiye çıkan vatandaşlar, topraktaki tümseği fark etti. Vatandaşlar, yaptıkları incelemede toprağa gömülü poşet içerisinde ceset olduğunu gördü. Bunun üzerine jandarma ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede cesedin 2- 3 yaşlarında bir çocuğa ait olduğu belirlendi. Ceset, ekiplerin olay yerindeki incelemesini tamamlamasının ardından otopsi için Yunak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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