Konya'da kan donduran olay: Poşet içerisinde toprağa gömülü çocuk cesedi bulundu

Konya'nın Yunak ilçesinde, toprağa gömülü halde poşet içerisinde 2- 3 yaşlarında çocuk cesedi bulundu.

TOPRAKTAKİ TÜMSEĞİ FARK EDEN VATANDAŞLAR ŞÜPHELENİNCE ORTAYA ÇIKTI

Bayatkolu Dağı eteklerinde akşam saatlerinde gezintiye çıkan vatandaşlar, topraktaki tümseği fark etti. Vatandaşlar, yaptıkları incelemede toprağa gömülü poşet içerisinde ceset olduğunu gördü. Bunun üzerine jandarma ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede cesedin 2- 3 yaşlarında bir çocuğa ait olduğu belirlendi. Ceset, ekiplerin olay yerindeki incelemesini tamamlamasının ardından otopsi için Yunak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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