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Konya’da tarihi dönüşüm başlıyor

Konya’da Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’nin taşınacağı, 2 bin 690 sanayi dükkanı ve 134 ticari dükkanın yer aldığı Konya Yeni Sanayi Sitesi’nde inşaat çalışmaları hızla sürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehrin yarınları için büyük önem taşıyan vizyon projelerden biri olduğunu söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Konya’da tarihi dönüşüm başlıyor
Konya Yeni Sanayi Sitesi’nde inşaat çalışmaları hızla sürüyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin arsa desteği sağladığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından şehre kazandırılacak Yeni Sanayi Sitesi’nin yapım çalışmaları sürüyor.

Uğur İbrahim Altay
Uğur İbrahim Altay

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla vizyon projeleri bir bir hayata geçirmek için gayret gösterdiklerini ifade etti. Konya’da uzun yıllardır çözüm bekleyen Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’nin taşınmasının da bunlardan birisi olduğunu dile getiren Başkan Uğur İbrahim Altay, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla yaptığımız protokol çerçevesinde Yeni Sanayi Sitemizin inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Dört etapta toplam 2 bin 690 sanayi dükkanı ve 134 ticari dükkan inşa edilecek. Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’sini 2023’e kadar yeni yerine taşımayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

VİZYON PROJE ÇEHREYİ DEĞİŞTİRECEK

Büyükşehir mülkiyetindeki 2 milyon 80 bin metrekarelik bir arazi ile bu önemli projeye katkı verdiklerine dikkat çeken Başkan Altay, “Aslım Caddesi bölgesinde hızla yükselen Yeni Sanayi Sitesi, Konya’mızın yarınları için büyük önem taşıyan vizyon projelerden. Yatırım bedeli 1 milyar 200 milyon TL olan bu önemli proje tamamlandığında şehrimizin çehresi değişecek. Konya’nın bütün projelerinde olduğu gibi bu projede de şehrimize büyük destek veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı’mız Sayın Murat Kurum’a, TOKİ Başkanı’mıza Sayın Ömer Bulut’a, oda başkanlarımıza ve esnaflarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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