Gündem Konyada otomobille TIR çarpıştı TIRın altında ezilen otomobildeki çift öldü
KONYA

Konya'da TIR otomobile çarptı: TIR'ın altında ezilen otomobildeki çift öldü

Konya'da otomobille TIR çarpıştı: TIR'ın altında ezilen otomobildeki çift öldü

Konya'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp, karşı şeride geçen TIR, çarptığı otomobili altında sürükledikten sonra şarampole uçtu. Kazada, otomobil sürücüsü Mesut Ay ve eşi Celile Ertaş Ay öldü, 3 kişi yaralandı.

Haber Merkezi DHA
TIR'ın altında ezilen otomobildeki çift öldü.
TIR'ın altında ezilen otomobildeki çift öldü.

Kaza, dün gece yarısı Konya- Antalya karayolunun 50'nci kilometresinde meydana geldi. Beyazıt Yılmaz yönetimindeki 07 ADH 76 plakalı TIR, kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek, Mesut Ay yönetimindeki 07 FES 29 plakalı otomobile çarptı. TIR, altına aldığı otomobille şarampole uçtu.

Kazada, otomobil sürücüsü Mesut Ay ve eşi Celile Ertaş Ay hayatını kaybetti. Ay çiftinin oğulları Berat Efe Ay ve araçta bulunan Arzı Kaplan ile TIR şoförü Beyazıt Yılmaz yaralandı.

DHA
Konya'da TIR, çarptığı otomobili altında sürükledikten sonra şarampole uçtu.

Yaralılar, yoldan geçen sürücüler tarafından çağrılan ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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Gece yarısı gerçekleşen kazada 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Tedaviye alınan yaralılardan Arzu Kaplan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtti.

DHA
Beyazıt Yılmaz yönetimindeki 07 ADH 76 plakalı TIR, kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek, Mesut Ay yönetimindeki 07 FES 29 plakalı otomobile çarptı.

Mesut Ay ve eşi Celile Ertaş Ay'ın cansız bedenleri, TIR, vinç yardımıyla kaldırıldıktan sonra çıkarılıp Konya Numune Hastanesi'nin morguna gönderildi.

DHA
Yaralılar, yoldan geçen sürücüler tarafından çağrılan ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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