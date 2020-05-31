Konyalı üretici susam ithalatını üretimle azaltacak

Konya genelinde tarıma ve tarım projelerine desteğini sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi, Meram ve Akören’deki çiftçilere yerli ve milli susam tohumu desteğinde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, başta tahin ve helva yapımı olmak üzere simit, ekmek, ilaç ve kozmetik sanayiinde kullanılan susamın yüzde 90’ının ithal yollarla elde edildiğini belirterek, verdikleri yüzde yüz hibe tohum desteğiyle Konya’da 120 günde kıraç arazide hasada hazır hale gelen susam ekim alanını artırmayı ve çiftçinin sulanamayan arazisini değerlendirmeyi amaçladıklarını söyledi. Başkan Altay, “Çiftçilerimizi susam ekimine teşvik edip üretimi arttırmak; hem bitkisel yağ açığının kapatılması, hem çiftçimizin gelir elde etmesi hem de ithalatın önlenmesi açısından ülkemiz açısından büyük önem arz etmektedir” dedi.

ÇİFTÇİLERE YERLİ TOHUM DAĞITILDI

Konya’da en çok susam ekiminin 5 bin dekar kurak araziyle Akören ve Meram ilçelerinde yapıldığını, bu iki ilçede toplam 2 bin 150 dekar alana ekilmek üzere yerli ve milli Muganlı 57 çeşidi susam tohumunu çiftçilere dağıttıklarını kaydeden Başkan Altay, Temmuz ayında açıklayacağımız 2021 tarımsal destek kalemlerimiz arasına yine susam tohumu desteğini koyacak ve bu stratejik ürünün ekilmesi noktasında çiftçimizi desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Altay, Türkiye’nin Milli Tarım Yerli Tohum politikasını daha da ileriye taşımak ve tarımsal üretimde yerli tohum potansiyelini artırmak için ortaya koyulan çalışmalarda Büyükşehir’e destek olan Konya Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlükleri ile ilçe belediyelerine teşekkür etti.

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Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise, her fırsatta çiftçilere tohumundan gübresine destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerine teşekkür etti.

KAVUŞ: GELECEK YIL ÇOK DAHA FAZLA ÇİFTÇİYE ULAŞACAĞIZ’

Kavuş, “İthal gelen ürünlerin miktarını ne kadar azaltırsak o kadar milli bir iş yapmış olacağımız düşüncesiyle bu çalışmayı yapıyoruz. Şu anda Meram ve Akören’de 130 çiftçimize dağıtım yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl buradan aldığımız tohumlar daha çok sayıda çiftçimize ulaşmış olacak” diye konuştu.

Büyükşehir'e destek teşekkürü

Fotoğraf: Arşiv

Akören’de gerçekleştirilen susam tohumu dağıtımında konuşan Akören Kaymakamı Yunus Emre Temel, “Çok verimli bir tohumu üreticimize verdik. Üreticilerimiz inşallah hayırlı bereketli kazançlar elde eder. Büyükşehir Belediyesi’ne, il ve ilçe tarım müdürlüklerimize, Akören Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu güzel dağıtımların devamı gelecek.” dedi. Akören Belediye Başkanı İsmail Arslan ise, ilçede yerli tohumculuğun gelişmesi amacıyla susam tohumu dağıtımı yapıldığını vurguladı. Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ergin, Milli Tarım Yerli Tohum başlığı altında farkındalık oluşturmak amacıyla programı yaptıklarını belirtti. Akören İlçe Tarım ve Orman Müdürü Seyit Ali Damkacı de Konya Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere projeye destek veren bütün kurumlara teşekkür etti.