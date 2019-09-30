Konya’nın Bozkır’ı doğalgaza kavuştu

Konya’nın Bozkır ilçesinin ilk kez doğalgaz kullanmaya başlaması nedeniyle düzenlenen Doğalgaz Yakma Töreni, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı’nın katılımı ile yapıldı. Enerya Konya Bölge Direktörü Mürsel Parlak’ın konuşmasıyla başlayan törende Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, doğalgaz ilçeye kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

HAYALLER AŞILDI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti iktidara geldiği günden itibaren hayal bile edilemeyecek pek çok yatırımı gerçekleştirerek vatandaşların hizmetine sunduğunu kaydetti.

İKİ ÖNEMLİ TARİH

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, son yıllarda Bozkır için iki önemli tarih olduğunu belirterek, bunlardan birincisinin 2014 yılında başlayan Yeni Büyükşehir Yasası olduğunu söyledi. Yasayla birlikte Bozkır’ın da tüm ilçeler gibi çok önemli hizmetler aldığını kaydeden Başkan Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak bu süreçte Bozkır’a yaptıkları yatırımın 110 milyon liranın üzerinde olduğunu ifade etti. Diğer tarihi günün ise doğalgazın geldiği bugün olduğunu belirten Başkan Altay, “Aslında doğalgazla ülkemiz AK Parti iktidarı ile tanıştı. Konya 2004 yılında doğalgaz kullanmaya başladı ve ilk abone Büyükşehir Belediyemiz oldu. Şu anda Kulu, Kadınhanı, Sarayönü, Ilgın, Akşehir, Beyşehir, Karapınar doğalgazı kullanıyor, Cihanbeyli’de alt yapı çalışmaları başlayacak. Bozkır’da da doğalgaz yatırımları devam edecek” dedi.

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İLÇE PAZARINA ZİYARET

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, ilçe programı kapsamında AK Parti Bozkır İlçe Teşkilatı ile Bozkır Belediyesi’ni de ziyaret ederek ilçe pazarında vatandaşlarla buluştular.