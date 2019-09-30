Gündem Konyanın Bozkırı doğalgaza kavuştu
KONYA

Konya’nın Bozkır’ı doğalgaza kavuştu

Bozkır’a doğalgaz dağıtımının başlaması nedeniyle Doğalgaz Yakma Töreni düzenlendi. Yeni büyükşehir yasasıyla birlikte Bozkır’ın çok önemli hizmetler aldığını kaydeden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, bu süreçte Bozkır’a 110 milyon liranın üzerinde yatırım yaptıklarını dile getirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Doğal gaz Yakma Töreni
Doğal gaz Yakma Töreni

Konya’nın Bozkır ilçesinin ilk kez doğalgaz kullanmaya başlaması nedeniyle düzenlenen Doğalgaz Yakma Töreni, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı’nın katılımı ile yapıldı. Enerya Konya Bölge Direktörü Mürsel Parlak’ın konuşmasıyla başlayan törende Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, doğalgaz ilçeye kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

HAYALLER AŞILDI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti iktidara geldiği günden itibaren hayal bile edilemeyecek pek çok yatırımı gerçekleştirerek vatandaşların hizmetine sunduğunu kaydetti.

İKİ ÖNEMLİ TARİH

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, son yıllarda Bozkır için iki önemli tarih olduğunu belirterek, bunlardan birincisinin 2014 yılında başlayan Yeni Büyükşehir Yasası olduğunu söyledi. Yasayla birlikte Bozkır’ın da tüm ilçeler gibi çok önemli hizmetler aldığını kaydeden Başkan Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak bu süreçte Bozkır’a yaptıkları yatırımın 110 milyon liranın üzerinde olduğunu ifade etti. Diğer tarihi günün ise doğalgazın geldiği bugün olduğunu belirten Başkan Altay, “Aslında doğalgazla ülkemiz AK Parti iktidarı ile tanıştı. Konya 2004 yılında doğalgaz kullanmaya başladı ve ilk abone Büyükşehir Belediyemiz oldu. Şu anda Kulu, Kadınhanı, Sarayönü, Ilgın, Akşehir, Beyşehir, Karapınar doğalgazı kullanıyor, Cihanbeyli’de alt yapı çalışmaları başlayacak. Bozkır’da da doğalgaz yatırımları devam edecek” dedi.

REKLAM

İLÇE PAZARINA ZİYARET

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, ilçe programı kapsamında AK Parti Bozkır İlçe Teşkilatı ile Bozkır Belediyesi’ni de ziyaret ederek ilçe pazarında vatandaşlarla buluştular.

Kayseri’ye tarihi gerdanlık
GÜNDEM
Kayseri’ye tarihi gerdanlık
Uyuyan devi uyandırdılar

Uyuyan devi uyandırdılar

Erdoğan: Üzerimize gelirlerse, sonuçlarına katlanırlar.
10 kişiden 5’i hattını değiştirecek

10 kişiden 5’i hattını değiştirecek

Deprem sonrası ankette dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.
Depremsatışları patlattı

Deprem
satışları patlattı

En çok satanlar çadır, el feneri ve düdük oldu.
Binlerce Suudi askerini esir aldık

Binlerce Suudi askerini esir aldık

​Aramco saldırısının ardından Husilerden yeni bir iddia geldi.
Acımız bir adımız bir

Acımız bir adımız bir

​MHP deprem ile ilgili son derece kapsamlı bir rapor hazırlıyor.
ABD<br>Ege'ye yerleşiyor

ABD
Ege'ye yerleşiyor

​Yunanistan bir üssü daha ABD'ye tahsis etti.
Trump'tan<br>savaş ilanı

Trump'tan
savaş ilanı

​Azil girişimine Twitter üzerinden seri mesajlarla yanıt verdi.
Naziler silahlanıyor

Naziler silahlanıyor

​Rakamlar Neonazilerin ve aşırı sağcıların giderek silahlandığını açıklıyor.
Türkiye örnek ülke

Türkiye örnek ülke

​Dünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye'ye yönelik sığınmacı övgüsü geldi.
Akyazı'da 'şampiyonluk' sesleri

Akyazı'da 'şampiyonluk' sesleri

​Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı farklı yendi.
Siirt'te terör operasyonu

Siirt'te terör operasyonu

Düzenlenen hava destekli operasyonlar kapsamında 5 terörist etkisiz hale getirildi.
F-16'lar sınırda İHA vurdu

F-16'lar sınırda İHA vurdu

​MSB: Hava sahamızı 6 kez ihlal eden, milliyeti tespit edilemeyen İHA düşürüldü.
3 GSM operatörü ortak hat kuracak

3 GSM operatörü ortak hat kuracak

​​Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.
29 okula deprem tatili

29 okula deprem tatili

​Öğrenciler hangi okulda eğitime devam edeceğini yarın öğrenecek.
İstifa açıklaması

İstifa açıklaması

Abdullah Avcı istifa sorularına imalı yanıt verdi.
'Devlet geleneğine uymuyor'

'Devlet geleneğine uymuyor'

​İstanbul Valiliği, İmamoğlu'nun açıklamalarına yanıt verdi.
Kınalıada denize indi

Kınalıada denize indi

Erdoğan milli savaş gemisinin teslim töreninde konuştu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.