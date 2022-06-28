Konya’nın otobüs filosu güçleniyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından alımı yapılan otobüslerin ilk partisinin hizmete alınmasıyla ilgili basın tanıtımı gerçekleştirdi. Konya Büyükşehir Stadyumu otoparkında düzenlenen programda konuşan Başkan Altay, son dönemde yaptıkları işleri örneklerken, ‘Konya Modeli Belediyecilik’ ifadesini mutlaka vurguladıklarını belirtti.

“BİR GÜNDE 91 BİN KM YOL KAT EDİYORUZ”

Başkan Altay, “Konya, kadim bir şehir. Belediyecilik hizmetlerinin bugüne kadar iyi olduğu, bundan sonra da iyi olmaya devam edeceği bir şehir. Göreve geldiğimiz günden itibaren yeni bir başarı hikayesi oluşturmak için yoğun şekilde çalışıyoruz. Konya, coğrafi olarak Türkiye’nin en büyük ili. Nüfus olarak da Türkiye’nin 6. en büyük ilinde bulunuyoruz. Özellikle şehir yaşamında insanların hayatını etkileyecek önemli işlerden birisi toplu taşıma faaliyetleri. Konya merkezde yaklaşık 1 milyon 400 bin kişi yaşıyor. Ve biz yaklaşık 400 bin kişiyi bir günde toplu ulaşımla bir yerden bir yere taşıyoruz. Bu sayının yaklaşık 135 bini raylı sistemle, 265 bini de otobüslerimiz vasıtasıyla taşınıyor. Baktığınızda Konya coğrafyasının büyüklüğü aslında işimizin ne kadar zor olduğunun da bir göstergesi. Çünkü 72 bin kilometreyi bulan otobüs hatlarımız var ve bir günde yaklaşık 91 bin kilometre yol kat ediyoruz” diye konuştu.

Uğur İbrahim Altay

“TOPLU TAŞIMADA EN UCUZU KONYA”

Aynı zamanda toplu taşıma işini en ucuza yapmak için de çaba sarf ettiklerini anlatan Başkan Altay, “Yani 4 yıl önce üniversite okumak için Konya’ya gelen bir öğrenci mezun olduğunda da aynı fiyatla toplu ulaşımdan faydalanıyor. En ucuz derken belki tam anlaşılmıyor onun için ben Türkiye’nin en büyük 5 ilindeki toplu ulaşım fiyatlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Aslında bunlara coğrafyayı da eklemek lazım ama nüfusla ilgili olan kısmını paylaşıyorum: İstanbul’da toplu ulaşım 7 lira 67 kuruş, Ankara’da 6 lira 50 kuruş, İzmir’de 7 lira 64 kuruş, Bursa’da 5 lira 50 kuruş, Antalya’da 8 lira. Yani baktığınızda Türkiye’nin nüfusa göre ilk 10 ilinde neredeyse illerin büyük kısmı Konya’dan iki katı ya da üç katı fiyatla yolcu taşıyor. Biz inşallah bu yılsonuna kadar 2 lira 50 kuruşa yolcu taşımaya devam edeceğiz.

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73 OTOBÜSÜN MALİYETİ 281 MİLYON TL

Bir taraftan da otobüslerin konforunu artırmak için uzun süredir yaptıkları çalışmaların meyvesini aldıklarını anlatan Başkan Altay, “Şu anda ilk etabını gördüğünüz, Türkiye’de üretilen, yerli üretim olan, Türkiye’nin en güzel otobüslerini şehrimize kazandırdık. Bugün, 11 solo, 7 körüklü ve 1 çift katlı otobüsümüzü sizlerle paylaşıyoruz. İnşallah bunların plaka işlemleri ve şoför eğitimleri bittikten sonra bu hafta itibariyle yollarda yolcularımıza hizmet etmeye başlayacak. Toplamda 73 otobüs için 281 milyon lira ödeme gerçekleştirdik. Ve bu 281 milyon liranın tamamı öz kaynaklarla gerçekleştirildi” ifadelerini kullandı.

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