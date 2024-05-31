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Köpeğin saldırısına uğrayan yaşlı adam hastanelik oldu

Karaman'da köpeğin saldırısına uğrayan 82 yaşındaki yaşlı adam hastanelik oldu. Yaşlı adam, köpeğin uzaklaşmasının ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

10:45 - 31/05/2024 Cuma
AA
İki kolundan ve kalçasından yaralanan Örnek, tedavisinin ardından taburcu edildi.
İki kolundan ve kalçasından yaralanan Örnek, tedavisinin ardından taburcu edildi.

82 yaşındaki Hurşit Örnek, Cumhuriyet Mahallesi 674. Sokak'taki boş arsada yer alan üzüm asmasından çubuk toplamak istediği sırada, yan taraftaki binanın avlusunda bulunan sahipli ve zincirle bağlı köpeğin saldırısına uğradı.


Zinciri uzun bırakıldığı için duvardan atlayan köpek, Örnek'i vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.


Yaşlı adam, köpeğin uzaklaşmasının ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


İki kolundan ve kalçasından yaralanan Örnek, tedavisinin ardından taburcu edildi.


Örnek, gazetecilere, torunlarıyla hava almak için dışarı çıktığını, üzüm asmasıyla uğraşırken köpeğin saldırısına uğradını belirterek, şunları kaydetti:

"Köpek duvardan atlayarak, beni yere düşürdü. İlk kollarımı, ardından kalçamı ısırdı. Köpeğin huyunu bildiğim için hiç kıpırdamadım. Daha sonra köpek duvarın dibine gitti. Sonra hemen kaçtım. Yoksa beni orada parçalardı, ısırmadık yerimi bırakmazdı. Duvar olduğu için köpeği fark etmedim. Bu durumdan dolayı şikayetçiyim."

Kuryeler isyanda: Köpek saldırdı 6 ay yattım

Türkiye’de son 2 yılda 100’e yakın vatandaş köpek saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Başıboş sokak köpekleri, birçok insana saldırması; parçalaması ve köpeklerden kaçarken insanların araçların altında kalarak veya ısırılma sonucu ölmesi sonucu büyük bir sorun haline geldi. Bağcılar Belediyesi Hayvan Barınağı Veterineri Yunus Giray Özarslan, sokak köpeklerinin doğuştan evcil hayvanlar olduğu için sokakta yaşamaya uygun olmadığını belirtti ve sokak köpekleri sorununun nasıl oluştuğunu söyledi. Türk Veterinerler Birliği Başkanı Murat Arslan ise sokak köpekleri sorununun belli başlı düzenlemelerle sorun olmaktan çıkabileceğini anlattı. Öte yandan vatandaşlara başıboş sokak köpekleri hakkında ne düşündüklerini sorduk. Kuryeler sokak köpekleri saldırısına sıkça maruz kaldıklarını hatta kazalar yaptıklarını anlattı.



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