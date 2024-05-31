Köpeğin saldırısına uğrayan yaşlı adam hastanelik oldu

Başıboş sokak köpekleriyle ilgili YouTube kanalında bir video yayınlayan sunucu Armağan Çağlayan, köpeklerle çocukları aynı kefeye koydu. Kendisinin ve ailesinin bugüne kadar ısırılmadığını söyleyerek bu yüzden meselenin bir sorun olmadığını savunan Çağlayan, konuklarının örnek vermesi üzerine "Kimi yedi Allah aşkına? Rapor görmem lazım" dedi. Neredeyse her gün başıboş köpekler yüzünden çocuklar saldırıya uğrarken, argümanlarını desteklemek için "Trafik kazalarında çok insan ölüyor, şoförleri toplayalım mı?" ve "Sokakta yatan insanlar da toplansın mı?" gibi cümleler kullandı.