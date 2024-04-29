Körfezli çocuklar ‘Eşit Masallar’ ile eğlendi

Körfez Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında çocuklar için düzenlediği tiyatro gösterileri devam ediyor. Bu kapsamda da Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde ‘Eşit Masallar’ oyunu sergilendi. İçerisinde bir çok masalı barındıran tiyatro oyunu, kahkalarla izlendi.