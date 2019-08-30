Köroğlu ailesinin acı günü

Halkalı’da özel bir hastanede karaciğer yetmezliğinden dolayı 10 gündür tedavi gören 63 yaşındaki merhum Köroğlu’nun cenazesi dün öğle namazını müteakip Merkez Efendi Camisinde kılınan namazın ardından, Kazlıçeşme Mezarlığı’na defnedildi.
ALBAYRAK GRUBU YALNIZ BIRAKMADI
- Cenaze namazına eşi Ümmühan Köroğlu, oğulları Emre ve Ebubekir ile kızları Elif Nur ve Şeyma Köroğlu katıldı. Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Yönetim Kurulu Üyeleri Bayram Albayrak, Nuri Albayrak, Kazım Albayrak, Mustafa Albayrak, Muzaffer Albayrak, Sinan Albayrak, Muhammed Albayrak, Hamza Albayrak, İbrahim Karaca ve Grubun CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolat cenazeye katılarak acılı aileyi yalnız bırakmadı.