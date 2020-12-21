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KÜTAHYA

Koronavirüsten ölen gurbetçinin cenazesinin yıkanmadan gönderilmesine tepki

Almanya’da koronavirüsten ölen gurbetçi Hasan Hüseyin Güleç’in cenazesinin Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Dereköy köyüne yıkanmadan gönderilmesi tepki çekti. Üç günlük uğraşın ardından cenazeyi Türkiye'ye getirebildiklerini vurgulayan Dereköy muhtarı Bütün, "Yurt dışında ölen bir Müslümanın hele bu pandemi döneminde yıkanmadan gönderilmesine sebep olan Almanya’da Diyanet adı altında görev alanları şiddetle kınıyorum. Gurbette yaşan abilerime, kardeşlerime sesleniyorum pandemi döneminde lütfen çok dikkatli olunuz” diye konuştu.

Haber Merkezi İHA
Gurbetçi Hasan Hüseyin Güleç’in cenazesi, Almanya'dan köyüne yıkanmadan gönderildi.
Gurbetçi Hasan Hüseyin Güleç’in cenazesi, Almanya'dan köyüne yıkanmadan gönderildi.

Almanya’da Korona virüsten ölen gurbetçi Hasan Hüseyin Güleç’in cenazesinin Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Dereköy köyüne yıkanmadan gönderilmesi tepki çekti.

Köy Muhtarı Tayfun Bütün, Almanya’da Korona virüsten ölen 80 yaşındaki gurbetçi Hasan Hüseyin Güleç’in cenazesinin köye yıkanmadan gönderilmesinin Almanya’daki Diyanetin mekanizmasının çalışmadığının bir göstergesi olduğunu söyledi.

Bütün,” Almanya’da Koronavirüsten vefat eden Hasan Hüseyin Güleç abimizin cenazesini üç günlük uğraşlarımız sonucu yurdumuza getirtebildik. Daha sonra bize cenazenin Almanya Hastanesi’nde yıkanmadığı bilgisi verildi. Bu da Almanya’daki Diyanetin mekanizmasının çalışmadığını gösteriyor. Bunun üzerine apar topar köy imamımızı bulduk. Sağ olsun imamımız cenazeyi yıkadı ve köyümüzde ilk defa gece cenaze defnetmenin üzüntüsü yaşadık. Rabbim bir daha böyle acı yaşatmasın. Yurt dışında ölen bir Müslümanın hele bu pandemi döneminde yıkanmadan gönderilmesine sebep olan Almanya’da Diyanet adı altında görev alanları şiddetle kınıyorum. Gurbette yaşan abilerime, kardeşlerime sesleniyorum pandemi döneminde lütfen çok dikkatli olunuz” diye konuştu.

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