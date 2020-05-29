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İSTANBUL

Koronavirüsü fırsata çevirmeye çalışanlara baskın: Sahte dezenfektan üretirken yakalandılar

Jandarma ekipleri, İzopropil Alkol ile sahte dezenfektan üreten ve koronavirüs salgınını fırsata çevirerek haksız kazanç sağlamayı amaçlayan şüphelilere yönelik Başakşehir ve Sultangazi’de iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskında, 3 şüpheli yakalanırken, 7425 litre sahte el dezenfektanı, 205 litre İzopropil alkol, 180 litre gliserin yağı, 60 litre koku esansı ele geçirildi.

Haber Merkezi İHA
Baskında ele geçirilen sahte dezenfektanlar.
Baskında ele geçirilen sahte dezenfektanlar.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başakşehir ve Sultangazi’de iki adreste sahte dezenfektan üretimi yapıldığı ve bunların koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle piyasa meydana gelen talep artışı nedeniyle piyasaya sürüleceği bilgisini aldı.

  • Jandarma ekipleri; elde edilen bilgiler ışığında, şüphelilerin haksız kazanç temin etmesine fırsat vermemek ve vatandaşlarımızın sahte dezenfektan kullanmalarının önüne geçilmesi maksadıyla harekete geçerek, Başakşehir ile Sultangazi’de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.

Sultangazi’de imalat, Başakşehir’den satış

Jandarma ekipler buralarda yaptıkları aramalarda; 1 ve 5 LT. olarak şişelenmiş toplam 7 bin 425 litre sahte el dezenfektanı, dezenfektan yapımında kullanılacak 205 litre İzopropil alkol, 180 litre gliserin yağı, 60 litre koku esansı ve konsantresi ile ambalajlanan ürünlerde kullanılmak üzere 850 adet sahte etiket ele geçirildi. Baskında S.T., M.M.A. ve N.Ü. isimli 3 şüpheli şahsı gözaltına aldı.

İzinsiz olarak sahte dezenfektan üretilen ve depolanan iş yerleri mühürlenip ele geçirilen malzemelere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

DHA
Baskında ele geçirilen ürünler...

DHA
Baskında ele geçirilen ürünler...
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