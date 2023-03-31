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‘Koruyucu aile’ye 326 bin başvuru

Deprem bölgesindeki refakatiz çocukların durumuyla ilgili son rakamları paylaşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Musa Şahin, koruyucu aile talebiyle 325 bin 971, evlat edinme için ise 67 bin 118 başvuru yapıldığını ve başvuruda bulunan ailelerin taleplerinin değerlendirildiğini söyledi.

Uğur Duyan
04:00 . 31/03/2023 الجمعة
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Musa Şahin, deprem bölgesindeki refakatiz çocukların durumuyla ilgili son rakamları paylaştı. Şahin, depremin ilk gününden bu yana koruyucu aile ve evlat edinme süreçlerinde yaşanan yoğunluğa değindi. Şahin, koruyucu aile talebiyle 325 bin 971, evlat edinme için ise 67 bin 118 başvuru yapıldığını ve başvuruda bulunan ailelerin taleplerinin değerlendirildiğini söyledi. Şu aşmada bin 126 koruyucu ailenin yanında, bin 582 çocuğumuz bulunduğunu söyledi. Şahin, “40 bin 799 çocuğumuz ailesinin yanında destekleniyor. Bin 740 çocuğumuz da devletimizin himayesinde. Yine deprem nedeniyle vücudundan uzvunu kaybeden 200 ampute çocuk bulunuyor.” dedi.





#Depremzede
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#Musa Şahin
#koruyucu aile
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