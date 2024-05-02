Köşeye sıkışan terör örgütü PKK’dan kaçışlar sürüyor: İki terörist teslim oldu

Türkiye'nin yürüttüğü kararlı operasyonlar neticesinde iyice eriyen terör örgütü PKK'dan kaçışlar da sürüyor.
Çözülme sürecine giren ve dağılma noktasına gelen örgütün, Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakoluna teslim oldu.
Söz konusu açıklama Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapıldı.
Bakanlığın resmi X hesabından yapılan paylaşımda örgütteki çözülmeye dikkat çekilerek, "Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!" denildi.
"PKK’dan kaçışlar devam ediyor"
"Pençe serisi operasyonları ile iyice köşeye sıkışan terör örgütü PKK’dan kaçışlar devam ediyor.
Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu.
Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!"