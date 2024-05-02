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Köşeye sıkışan terör örgütü PKK’dan kaçışlar sürüyor: İki terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan iki teröristin teslim olduğunu açıkladı. Operasyonlar neticesinde örgütteki çözülmeye dikkat çekilen açıklamada, "Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!" denildi.

Semih Bozkuş
18:08 - 2/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 19:10 - 2/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar tüm hızıyla sürüyor. (Foto: Arşiv)
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar tüm hızıyla sürüyor. (Foto: Arşiv)

Türkiye'nin yürüttüğü kararlı operasyonlar neticesinde iyice eriyen terör örgütü PKK'dan kaçışlar da sürüyor.

Çözülme sürecine giren ve dağılma noktasına gelen örgütün, Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakoluna teslim oldu.

Söz konusu açıklama Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapıldı.

Bakanlığın resmi X hesabından yapılan paylaşımda örgütteki çözülmeye dikkat çekilerek, "Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!" denildi.

"PKK’dan kaçışlar devam ediyor"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pençe serisi operasyonları ile iyice köşeye sıkışan terör örgütü PKK’dan kaçışlar devam ediyor.

Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu.

Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!"


#Terörist
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#PKK
#MSB
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