Gündem Kötülere meydan okuyacağız
ANKARA

​Kötülere meydan okuyacağız

Kötülere meydan okuyacağız

AK Parti Kadın Kolları Kongresi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kadın hakları konusunda en ileri sayılan ülkelerdeki cinayetler ülkemizden kat be kat fazla. Ülkemizde tek bir kadının dahi alçakça katledilmesine, caddelerin ortasında dövülmesine, son Samsun’da yaşanan hadise... Asla onlara haklılık payı çıkarmaz. Meclis’te yeni bir komisyon oluşturuyoruz. Biz bunları ne ana muhalefete ne diğerlerine bırakamayız. Elimizden geleni yapacağız” dedi.

Osman Özgan Yeni Şafak
Emine Erdoğan - Cumhurbaşkanı Erdoğan
Emine Erdoğan - Cumhurbaşkanı Erdoğan

AK Parti’nin Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kadına yönelik şiddeti önlemek için Meclis’te atılacak adımı açıkladı: Bugün Türkiye’de siyasetten ekonomiye, iş dünyasından sivil toplum faaliyetlerine kadar her alanda kadının adı ve imzası varsa AK Parti’nin ve sizlerin gayretleri sayesindedir. Hayata geçirdiğimiz reformlar ve uygulamalarla yıllarca çağdaşlık, laiklik ve ilericilik adına kızların eğitim ve iş hayatında önlerini sinsice kesenlere en güzel cevabı hep birlikte verdik.

Esenler'de ev hanımları kooperatif ile dünyaya açılıyor
GÜNDEM
Esenler'de ev hanımları kooperatif ile dünyaya açılıyor

FITRATA SIRTINI DÖNMÜŞ OLUR

  • Bizim inancımıza göre kadınla erkek aynı özden yaratılmıştır. Hayatın diğer alanlarında olduğu gibi siyasette de kadını dışlayan sadece insanlığın yarısına değil aynı zamanda fıtrata da sırtını dönmüş olur. Günümüzde tüm dünyaya kadın hakları adı altında kadınla birlikte tüm insanlığı metalaştıran bir zihniyeti dayatanların yüzlerindeki maskeyi düşürmenin yolu işte bu hikmeti yüceltmekten geçiyor.

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GÜNDEM
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DERTLERİ MİLLETİN KENDİSİ

Hepimizi üzüntüye boğan kimi acı hadiseleri inancımıza ve kültürümüze saldırma fırsatına dönüştürenlerin derdi asla kadınları korumak, onlara hakkını teslim etmek değildir. Kadın hakları konusunda güya en ileri sayılan ülkelerdeki kadın cinayetlerinin ülkemizdekilerin katbekat fazlası olduğu gerçeğini görmezden gelerek Türkiye’yi hedef alanların derdi milletimizin bizatihi kendisidir. Ülkemizde tek bir kadının dahi alçakça katledilmesine caddelerin ortasında dövülmesine, son Samsun’da yaşanan hadise asla onlara haklılık payı çıkarmaz. Türkiye ve Türk milletiyle olan hesaplaşmalarına kadınları alet edenleri mimleyecek ve her fırsatta gerçek yüzlerini ortaya çıkartacağız. Ama bu durum, ülkemizde tek bir kadının dahi alçakça katledilmesine, caddelerin ortasında dövülmesine, işte son Samsun’da yaşanan hadise, asla onlara haklılık payı çıkartmaz. Onun için de şimdi Mecliste yeni bir komisyon oluşturuyoruz. Çünkü biz bunları ne ana muhalefete ne diğerlerine bırakamayız. Elimizden geleni sonuna kadar yapacağız.

AK Partili Öçal: HDP kadınların terör örgütü PKK’ya katılımını sağlamak için ortam oluşturuyor
GÜNDEM
AK Partili Öçal: HDP kadınların terör örgütü PKK’ya katılımını sağlamak için ortam oluşturuyor

ASLA MÜSAADE EDİLMEYECEK

  • Kadına yönelik şiddete asla müsaade edilmeyecek. Bizim kültürümüzde kadın kocasının ya da babasının malı değildir. Samsun’da olduğu gibi zaman zaman rastlanan olumsuzluklar, kadim değerlerden uzaklaşıldığını gösteriyor. Bu tehdide karşı mücadelemize, kadını metalaştıran zihniyeti, toplum bünyemizden söküp atarak başlamamız gerekiyor.

Evlat nöbetindeki anneler: Sözde kadın haklarını savunan HDP 553 gündür sesimizi duymuyor
GÜNDEM
Evlat nöbetindeki anneler: Sözde kadın haklarını savunan HDP 553 gündür sesimizi duymuyor

ONLARIN OYUNUNA GELMEYECEĞİZ

Kadını anne olmaktan, kardeş olmaktan, eş olmaktan, evlat olmaktan, velhasıl insan olmaktan çıkartıp köksüz ve ruhsuz bir birey sıfatıyla karşımıza dikmeye kalkanların oyununa AK Parti olarak biz asla gelmeyeceğiz. Aynı şekilde kişilik bozukluklarının ürünü olan saldırganlıkları, hatta cinayetleri; töre ve benzeri bahanelerle inancımıza, kültürümüze yıkmaya çalışanlara da fırsat vermeyeceğiz.

Anneler gereken cevabı verdiler

  • Anne, baba olan herkesin evlat sevgisinin ne olduğunu da ondan ayrı kalındığında evlat acısının ne anlama geldiğini de gayet iyi bildiğini vurgulayan Erdoğan, “Hele hele evlatlarınız terör örgütü tarafından sizden çalınmışsa bu acının tarifi hiç mümkün değildir. Diyarbakır anneleri, işte bu acıyla çocuklarını kendilerinden çalanların kapılarına dayanıp, aileleriyle birlikte ‘Verin evlatlarımızı’ diye eyleme başlayan kadınlarımızdır. Diyarbakır anneleri birilerinin aklına tam 550 gün sonra ancak düşmüş. Diyarbakır anneleri de bunca zamandır kendilerini görmezden gelen, yok sayan, mücadelelerine destek olmayan zihniyetin temsilcilerine gereken cevabı vermiştir” diye konuştu. CHP’ye çağrıda bulunan Erdoğan, “Önce kendisine tanınan tüm fırsatlara, açılan tüm kredilere rağmen terör örgütü ile arasına mesafe koymayı başaramayan veya bunu istemeyen parti konusunda mertçe bir tutum ortaya koyacaksınız. Şimdi ben ana muhalefete soruyorum, siz bu partinin yanında mısınız, karşısında mısınız? Bunu açıkça söyleyeceksiniz. İşte Diyarbakır’da olduğu gibi yüzünüzdeki sahte demokrat maskesini hemen indiriverirler” dedi.

Johnson’la görüştü

Boris Johnson

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonla görüştü. Görüşmede, ticaret, turizm, savunma, tarım, hizmet, yatırım ve koronavirüsle mücadele başta olmak üzere birçok alanda Türkiye-İngiltere ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, 29 Aralık 2020’de Serbest Ticaret Anlaşması’nın imzalanmasının iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası teşkil ettiğini vurgulayarak, bu kapsamda atılacak adımların 20 milyar dolar olarak belirlenen ikili ticaret hacmi hedefine ulaşmayı kolaylaştıracağını söyledi. Kıbrıs meselesinde İngiltere’nin son dönemde gösterdiği çabaları memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki devletli çözümle yalnızca Ada’daki iki taraf için değil, yeni bölgesel iş birliği fırsatları bakımından herkes için “kazan-kazan” durumu meydana geleceğini kaydetti. Erdoğan, Türkiye’nin Kıbrıs’ta olduğu gibi Doğu Akdeniz ve Ege’de de yapıcı tutumuna devam ettiğini, Yunanistan’ın kışkırtıcı eylem ve söylemlerine rağmen soğukkanlı tavrı ve istikşafi görüşmelere devam etme kararlılığını koruduklarını belirtti.

Türkiye’nin gücü kadınların gücüdür

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 8 Mart dolayısıyla sağlık çalışanı ve sosyal hizmet uzmanı kadınları ağırladı. Toplantıda konuşan Emine Erdoğan, “Şiddete karşı tek yürek olmadan bu işi çözemeyiz” dedi. “Türkiye’nin gücü, kadınların gücüdür” ifadelerini kullanan Emine Erdoğan, sağlık çalışanlarına şöyle seslendi: “Yakanıza taktığınız kimlik kartları, insanlığı kurtarmak için verilen bu savaşın bayrağı oldu. Bu cephede yazılan kahramanlık hikayeleri, yarının nesillerine örnek olacak.”

Nöbeti Keşir devraldı

Kongrede görev değişimi de gerçekleşti. 2015’ten beri Kadın Kolları Başkanı olan Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam’ın yerine Düzce Milletvekili Ayşe Keşir seçildi.

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