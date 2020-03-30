Köylüler koronavirüsten kurtulmak için kurban kesip dua ettiler

Son günlerde Türkiye’yi etkisi altına alan koronavirüs hastalığının sona ermesi için Kütahya’nın Hisarcık ilçesine bağlı Dereköy’de köylüler kurban kesip dua etti.
Hayırsever köy halkının katkılarıyla 12 küçükbaş ve 1 büyükbaş hayvanı kurban ettiklerini söyleyen Köy Muhtarı Tayfun Bütün, “ Köy meydanında kesmiş olduğumuz kurbanların ardından cami imamımız tarafından dua edildi. Daha sonra kurban etlerini parçalayarak köydeki her eve dağıttık. Koronavirüs ülkemizi ciddi bir şekilde sarmış bulunmakta, kesinlikle hafife almayalım. Evde kalalım. Rabbim koronavirüsten milletimizi korusun” dedi.