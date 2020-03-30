Gündem Köylüler koronavirüsten kurtulmak için kurban kesip dua ettiler
KÜTAHYA

Köylüler koronavirüsten kurtulmak için kurban kesip dua ettiler

Köylüler koronavirüsten kurtulmak için kurban kesip dua ettiler

Kütahya’nın Hisarcık ilçesine bağlı Dereköy’de bir araya gelen köylüler, koronavirüsten kurtulmak için 12 küçükbaş ve 1 büyükbaş kurban kesip dua ettiler.

Haber Merkezi İHA
Kütahya'da köylüler kurban kesip koronavirüs için dua etti.
Kütahya'da köylüler kurban kesip koronavirüs için dua etti.

Son günlerde Türkiye’yi etkisi altına alan koronavirüs hastalığının sona ermesi için Kütahya’nın Hisarcık ilçesine bağlı Dereköy’de köylüler kurban kesip dua etti.

İHA
Koronavirüsün defi için Kütahya'da kurban kesildi.

Hayırsever köy halkının katkılarıyla 12 küçükbaş ve 1 büyükbaş hayvanı kurban ettiklerini söyleyen Köy Muhtarı Tayfun Bütün, “ Köy meydanında kesmiş olduğumuz kurbanların ardından cami imamımız tarafından dua edildi. Daha sonra kurban etlerini parçalayarak köydeki her eve dağıttık. Koronavirüs ülkemizi ciddi bir şekilde sarmış bulunmakta, kesinlikle hafife almayalım. Evde kalalım. Rabbim koronavirüsten milletimizi korusun” dedi.

Koronavirüse karşı 180 kurban kesip ihtiyaç sahiplerine dağıttılar
FOTOĞRAF 9
Title
Şemdinli ilçesinin Güzelkonak, Korgan, Üzümkırın, Tatlıca, Durak, Alkeva, Yufkalı, Tatlıca ve 3 mezrasında oturanlar, koronavirüs salgınından kurtulmak için kurban kesti.
Title
Toplanan yöre halkı, kurban kesip, dualar etti. 2 gün boyunca 180 koyunun kesildiği etkinliğe 21'inci dönem Doğru Yol Partisi Milletvekili Hakkı Töre de katıldı.
Title
Kurbanları, ülkenin koronavirüs belasından kurtulması için yaptıklarını ve etleri ihtiyaç sahibi ailelere dağıttıklarını belirten Hakkı Töre, şöyle konuştu:
Title
Kurbanları, ülkenin koronavirüs belasından kurtulması için yaptıklarını ve etleri ihtiyaç sahibi ailelere dağıttıklarını belirten Hakkı Töre, şöyle konuştu:
Title
Title
Title
Title
Title
Koronavirüse karşı 180 kurban kesip ihtiyaç sahiplerine dağıttılar
Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı 7 köy ve 3 mezrada oturanlar, koronavirüs salgınından kurtulmak için kurban kesti. 2 gün boyunca 180 koyun kesen yöre halkı dualar ederken, etler de köylerdeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.


Abone Ol Google News
Benzin iniyormotorin artıyor

Benzin iniyor
motorin artıyor

​Bu gece yarısı pompaya yansıması bekleniyor.
Enfekte her hastayayatış verilmiyor

Enfekte her hastaya
yatış verilmiyor

​Hastaların yüzde 80'inde hafif semptomlar var.
Alacaklaradevlet güvencesi

Alacaklara
devlet güvencesi

​Koronavirüs tedbirlerine yönelik bir adım daha.
'Korona partisi'ne baskın!

'Korona partisi'ne baskın!

​Doktor kıyafetli, maskeli eğlence organize ettiler.
'14 gün kapatılsın'

'14 gün kapatılsın'

Hem çalışanın hem de vatandaşın sağlığı riskte.
500 milyara çıktı

500 milyara çıktı

​Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete yayımlandı.
200 bin ölümle atlatırsak çok iyi

200 bin ölümle atlatırsak çok iyi

​Trump'tan korkunç koronavirüs açıklaması.
Dev teklif

Dev teklif

​İngilizler Ferdi Kadıoğlu için kesenin ağzını açtı.
Bugün<br>hizmete açılıyor

Bugün
hizmete açılıyor

​Dünyada sağlık sistemi çökerken Türkiye'de sevindiren haber.
İlk ceza kesildi

İlk ceza kesildi

​Yeni uygulama gece 00:01'de başladı: Yapacak bir şey yok, haklılar
Uzman önerisi<br>fiyatını uçuşa geçirdi

Uzman önerisi
fiyatını uçuşa geçirdi

​Pazara çıkan vatandaş sadece 3-5 adet alabiliyor.
Karantinadan kurtuluş anı

Karantinadan kurtuluş anı

14 gün sonra sağlıklı bir şekilde ailelerine koştular.
Adım dahi<br> atılması yasak

Adım dahi
atılması yasak

İşte karantinaya alınan ​8 ildeki 11 köy ve 2 mahalle.
Umrecilerin tahliyeleri ertelendi

Umrecilerin tahliyeleri ertelendi

​Bazılarının 'koronavirüs' testleri pozitif çıktı.
Gücümüz vefamız

Gücümüz vefamız

Bir haftada 545 bin yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşa ulaşıldı​.
Ordular karantinada

Ordular karantinada

​Koronavirüs salgını ülkelerin ordularını da tehdit ediyor.
Evde kal sağlıkla kal

Evde kal sağlıkla kal

​Yeni Şafak çağrıya kulak verdi, 'ortak manşete' destek oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.