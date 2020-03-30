Köylüler koronavirüsten kurtulmak için kurban kesip dua ettiler Köylüler koronavirüsten kurtulmak için kurban kesip dua ettiler Kütahya’nın Hisarcık ilçesine bağlı Dereköy’de bir araya gelen köylüler, koronavirüsten kurtulmak için 12 küçükbaş ve 1 büyükbaş kurban kesip dua ettiler.

Haber Merkezi 30 Mart 2020, 10:20 Son Güncelleme: 30 Mart 2020, 10:33 İHA