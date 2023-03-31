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Köylüler ormandan topluyor: Kilosu bin TL

Muğla'nın Seydikemer ve Fethiye ilçelerinde ormanlık alanlardan bahar aylarında toplanan kuzugöbeği mantarının kilosu yaklaşık bin TL'ye satılıyor.

16:07 . 31/03/2023 Cuma
IHA
Fethiye’nin cuma pazarında kilosu 900 ila 1000 TL arasında satılan kuzugöbeği mantarı önemli bir gelir kaynağı oluyor.

Fethiye’nin cuma pazarında kilosu 900 ila 1000 TL arasında satılan kuzugöbeği mantarı önemli bir gelir kaynağı oluyor.

Fethiye’nin ve Seydikemer’in ormanlık alanlarında yetişen kuzugöbeği mantarı, köylerde yaşayan vatandaşların yüzünü güldürdü. Ormanlık alanlarda doğal olarak yetişen ve kilosu yaklaşık 1000 TL’den satılan kuzugöbeği mantarı, baharın gelmesi ile birlikte toplanmaya başlandı. Fethiye’nin cuma pazarında kilosu 900 ila 1000 TL arasında satılan kuzugöbeği mantarı önemli bir gelir kaynağı oluyor.

20 santimlik kuzugöbeği mantarı buldu

Seydikemer’in Bağlıağaç Mahallesi’nde ormanlık alana kuzugöbeği mantarı aramaya çıkan 10 yaşındaki Yusuf Can Yalçın ise 20 santim uzunluğunda mantar buldu. Mantarla fotoğraf çektiren Yusuf Can, "Bir kilodan fazla mantar bulduk. Mantarı satmayacağım. Ailemle birlikte kendimiz yiyeceğiz” diye konuştu.

#Fethiye
#Seydikemer
#Muğla
1 saat önce
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