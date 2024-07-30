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Kritik komutanlıklar masada

TSK'nın personel yapısı ve geleceğini belirleyecek YAŞ toplantısında kritik komutanlıkların durumu ele alınacak.

Nur Banu Aras
04:00 - 30/07/2024 Salı
Güncelleme: 01:54 - 30/07/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Yüksek Askeri Şura, perşembe günü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Terfi ve atamaların yapılacağı toplantıda, kritik komutanlıklara ilişkin durum da değerlendirilecek.

Şurada ele alınacak konuların başında NATO Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Tümgeneral Göksel Kahya'nın durumu olacak. Rusya ve Ukrayna Savaşı nedeniyle ortaya çıkan gıda krizine çözüm amacıyla kurulan tahıl koridorunda Türkiye’yi temsil eden Kahya'nın görev süresi geçtiğimiz yıl uzatılmıştı.

ÖKK'NIN GÖREVİ ELE ALINACAK

Özel Kuvvetler Komutanı (ÖKK) Tümgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan'ın da görev süresi geçtiğimiz yıl bir yıl uzatılmıştı. Erbakan'ın durumu da toplantıda ele alınacak.

FETÖ'NÜN KURŞUNLARINA HEDEF OLAN KOMUTAN

Doğu Anadolu Bölgesi'nin kritik üslerinden olan Erzurum'daki 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan 2020 yılında terfi aldığı için görev süresi dolan isimler arasında. Algan'ın korgeneralliğe terfisi ya da emekliye sevki görüşülecek. FETÖ'nün 2016'daki darbe girişimi sırasında vücuduna isabet eden 8 kurşuna rağmen İstanbul'da kışlasını darbecilere teslim etmeyen Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala'nın korgeneralliğe terfisi ya da emekliliği masada olacak.

SINIRDA TECRÜBE

Yüksekova Tümen Komutanlığı'ndan 5. Kolordu Komutanlığı'na getirilen Tümgeneral Muammer Alper de bu yıl terfi bekleyenler arasında. Suriye ve Irak sınırında yapılan terörle mücadele operasyonlarında ise sınırda bulunan tümen ve tugay komutanlarının görev süresi devam ediyor. 2020 yılında terfi alan 39. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Paçalı'nın görev süresi bu yıl doluyor. Paçalı'nın durumu da Şura'da değerlendirilecek.



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#FETÖ
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