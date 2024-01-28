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Küçükçekmece'de zincirleme kaza: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi yaralılar var

Küçükçekmece'de İETT otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle araçlarda sıkışan ve hafif yaralanan iki kişi ekipler tarafından bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar a kaza yerindeki sağlık görevlileri müdahale etti.

12:52 - 28/01/2024 Pazar
AA
Küçükçekmece'de zincirleme kaza
Küçükçekmece'de zincirleme kaza

Küçükçekmece'de İETT otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kartaltepe Mahallesi D-100 kara yolu yan yolda seyir halinde olan 34 JY 5853 plakalı İEET otobüsü, aynı yönde giden 59 TJ 139 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç, önce refüje ardından D-100 kara yolundaki 34 UU 6574 plakalı başka bir hafif ticari araca çarparak durabildi.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle araçlarda sıkışan ve hafif yaralanan iki kişi ekipler tarafından bulundukları yerden çıkarıldı. İki yaralıya kaza yerindeki sağlık görevlilerince müdahale edildi.



#İstanbul
#Küçükçekmece
#D-100 Karayolu
#İETT
#kaza
29 dakika önce
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