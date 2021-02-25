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KAHRAMANMARAŞ

Kültürel sınırlarımızda hâlâ egemeniz

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konferansta konuşan Yazar Selahattin Yusuf, “Osmanlı'nın 20. Yüzyılın hemen başlarında yaptığı yalnızca siyasal sınırlarından çekilmektir, bizler kültürel sınırlarımızda hâlâ egemeniz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kahramanmaraş Akademi konferans
Kahramanmaraş Akademi konferans

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Kahramanmaraş Akademi konferans etkinlikleriyle devam ediyor. Bu kapsamda, Yazar Selahattin Yusuf'un anlatımıyla "Türkiye'nin Kültür Kavgası" konferansı gerçekleştirildi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konferansta, Türkiye'nin kültürel menşei ve kültürel egemenlik sahası konularına değinildi.

Kökünden Ayrılan Kaybolur

Yazar Selahattin Yusuf düzenlenen konferansta, "Kökleriyle ilişkilendirilmemiş bir mimari, sanat, felsefe düşünülemez. Ana damarlar işlemeden organlar iflas eder. Bizler Akdeniz uygarlığını bir miras olarak kabul etmiş, onu kendi öz mayasıyla dönüştürerek gönül coğrafyasını üç kıtaya taşımış bir kültürel iklim oluşturduk. Bu, Cezayir ve Balıkesir arasında hala bir gönül köprüsü kurabilmemizi sağlıyor. Bundandır ki Osmanlı'nın 20. Yüzyılın hemen başlarında yaptığı yalnızca siyasal sınırlarından çekilmektir, bizler kültürel sınırlarımızda hâlâ egemeniz" ifadelerini kullandı.

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