Kumar masasının gündemi kavga ve kırmızı plaka

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamçeşme Mahallesi Marmara Caddesi’nde, Pendik Toplu Açılış Töreni’nde konuştu. Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyen Erdoğan, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu. Deprem bölgesinde şu anda enkazın kaldırıldığını, en yakın zamanda konutları bitirerek hak edenlere teslim etme gayreti içerisinde olduklarını dile getiren Erdoğan, “Buradan, afetle mücadele eden vatandaşlarımızla birlikte ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’yı savunan Filistinli kardeşlerimize de dua ediyoruz. Buradan bir damla suya, bir kuru ekmeğe muhtaç bir şekilde Ramazan’ı geçiren Yemenli kardeşlerimize dua ediyoruz. Buradan her türlü ayrımcılığa ve baskıya rağmen inançlarına sahip çıkan gurbetçilerimize dua ediyorum.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

14 MAYIS’TA CEVABINI VERECEĞİZ

Tören alanındaki bir kişinin seccade göstermesi üzerine Erdoğan, “Seccadeyi gösteriyor da seccadeyi niçin gösterdiğini anlıyorum. Sevgili kızlarımız, siz kıblenizi biliyorsunuz ama kıbleyi bilmeyenler tabii ki seccadeye ayakkabıyla basar ama bunlara asıl kıblenin neresi olduğunu 14 Mayıs’ta siz bildireceksiniz.” ifadelerini kullandı.

Pendik’te Toplu Açılış Töreni.

6’LI, 7’Lİ MASA DEDİLER HÂLÂ ANLAŞAMADILAR

Millet İttifakı’nın tek derdinin plaka olduğunu dile getiren Erdoğan şunları kaydetti: “Bay bay Kemal’in ne olduğunu biliyorsunuz. Bu kardeşiniz İstanbul’a Belediye Başkanı olduğu zaman çöp, çukur muydu? Bu İstanbul’u biz bu hale getirmedik mi? Bu Bay Bay Kemal aday oldu biliyorsunuz? Kâğıthane’yi sorduklarında Kağıttepe dedi. Şimdi ne yaptılar, 6’lı masa dediler, 7’li masa dediler hala anlaşamadılar. Şimdi bakalım listelerinden kimler çıkacak. Biz milletimizden aldığımız güçle eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, ulaşımda tarımda, dış potikada dünyaya mesajımızı verdik mi? Tam BM’nin karşısına Türkevi’ni diktik mi? Öyle bu iş lafla olmuyor. Türk’e dedik burası yakışır, tam BM’nin karşısına diktik. Göreve geldik, eğitimde ne haldeydik biliyorsunuz. 81 vilayetin tamamında üniversitelerimiz var. Diğer taraftan 7 oyunculu bir kumar masası var. Kumar masasının gündeminde sadece kavga var, çekişme var, didişme var.”

PENDİK BİZİ DAİMA BAĞRINA BASAN BİR İLÇEMİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendilerinin dertleri olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti: “Fakat istismarla bu yollarda dolaşanlar, istismarla sağa sola savrulanlar bilmezler ki inşallah 14 Mayıs’ta gereken dersi benim milletim onlara verecektir. Özellikle Pendik’i bambaşka seviyoruz. Pendik, bize sahip çıkan, bizi daima bağrına basan bir ilçemiz.

ORTA VE DUMLUPINAR’DA KENTSEL DÖNÜŞÜM

Pendik, aynı zamanda milli iradenin kalesi olan da bir ilçemiz.

4 milyar lirayı aşan tüm bu eserlerin Pendik’e hayırlı olmasını diliyorum. Orta ve Dumlupınar mahalleleri kentsel dönüşüm projesini

142 bin 600 metrekare alanda hayata geçiriyoruz. 1316 hak sahibi vatandaşımızla anlaştık. Projemizin ihalesini önümüzdeki hafta yapacağız.

6 Şubat’tan beri Pendik Belediyemiz deprem bölgesinde hizmet verdi. Belediyemiz 200 TIR’dan fazla yardım malzemesini bölgeye sevk etti.”

Milletim onlara 14 Mayıs’ta ders verecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendilerinin dertleri olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti: “Fakat istismarla bu yollarda dolaşanlar, istismarla sağa sola savrulanlar bilmezler ki inşallah 14 Mayıs’ta gereken dersi benim milletim onlara verecektir. Özellikle Pendik’i bambaşka seviyoruz. Pendik, bize sahip çıkan, bizi daima bağrına basan bir ilçemiz.

KENTSEL DÖNÜŞÜM DEVAM EDİYOR

Pendik, aynı zamanda milli iradenin kalesi olan da bir ilçemiz. 4 milyar lirayı aşan tüm bu eserlerin Pendik’e hayırlı olmasını diliyorum. Orta ve Dumlupınar mahalleleri kentsel dönüşüm projesini 142 bin 600 metrekare alanda hayata geçiriyoruz. 1316 hak sahibi vatandaşımızla anlaştık. Projemizin ihalesini önümüzdeki hafta yapacağız. 6 Şubat’tan beri Pendik Belediyemiz deprem bölgesinde hizmet verdi. Belediyemiz 200 TIR’dan fazla yardım malzemesini bölgeye sevk etti.”

Karnemiz ortadadır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1994 yılından bu yana karnelerinin ortada olduğunu vatandaşlara karşı mahcup edecek bir adım atmadıkların söyledi. Erdoğan, “Bizi size karşı mahcup edecek hiçbir adım atmadık. Gizlimiz saklımız yok, 1994 yılından bu yana karnemiz ortadadır. Cumhur İttifakı ile 7’li kumar masası arasındaki vizyon ve gündem farkını siz de görüyorsunuz.” şeklinde konuştu.

Togg Özbekistan yolcusu

Türkiye’nin yıllardır eksikliğini hissettiği sanayi hamlesini Togg ile gerçekleştirdiklerini ifade eden Erdoğan, araçlardan bir tanesinin Özbekistan Cumhurbaşkanı’na gönderileceğini söyledi. Erdoğan, “Bu hafta 60 yıllık hayalimiz olan yerli ve milli elektrikli aracımız Togg’u yollara uğurladık. Yıllardır eksikliğini çektiğimiz bir sanayi hamlesini daha gerçeğe dönüştürdük. 1 sene içerisinde 20 bin Togg’u kura ile belirlenen hak sahiplerine teslim edeceğiz. Togg şimdi yollarda. Aliyev kardeşime de bir Togg teslim ettik. Şimdi bir tane de kardeşim

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’e gönderiyoruz” dedi.







