Kurban Bayramı hava durumu belli oldu: AKOM gün gün açıkladı, işte il il beklenen sıcaklıklar

Mayıs ayının sonlarına yaklaşırken etkisini sürdüren serin ve yağışlı hava, Kurban Bayramı planları yapan vatandaşların hava durumunu yakından takip etmesine neden oluyor. Bayram tatiline sayılı günler kala, özellikle İstanbul'daki yağış ihtimali büyük bir merak konusu haline geldi. Bu beklentiler üzerine Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), megakent İstanbul için beş günlük güncel hava tahmin raporunu yayımlayarak akıllardaki soru işaretlerini giderdi.

Yeni haftada gök gürültülü sağanak ve serin hava

İstanbul, yeni haftanın ilk gününe çoğunlukla parçalı ve yer yer çok bulutlu bir gökyüzüyle başlayacak. Hafta genelinde sıcaklıkların 19 ile 23 derece aralığında, yani mevsim normallerinin altında seyretmesi öngörülürken, aralıklarla gök gürültülü sağanak yağış geçişleri de megakentte etkili olacak. AKOM'un verilerine göre, 23 Mayıs Cumartesi günü parçalı bulutlu bir gökyüzü eşliğinde termometreler 23 dereceyi gösterecek. 24 Mayıs Pazar günü ise sıcaklık 20 dereceye gerilerken İstanbulluları gök gürültülü sağanak yağmur bekliyor. Yeni haftanın başından itibaren ise hava yeniden ısınma eğilimine girecek; 25 Mayıs Pazartesi günü parçalı ve az bulutlu bir havayla birlikte sıcaklıklar 24 dereceye, ilerleyen günlerde ise 25 derecelere kadar tırmanacak.

Bayramın ilk günü güneşli, ikinci günü yağışlı

Vatandaşların planlarını şekillendirecek olan Kurban Bayramı süresince İstanbul'da değişken bir hava durumu tablosu yaşanacak. 26 Mayıs Salı gününe denk gelen Kurban Bayramı arifesinde hava parçalı ve az bulutlu olurken, sıcaklık 25 derece seviyesinde hissedilecek. Bayramın birinci günü olan 27 Mayıs Çarşamba günü İstanbulluları az bulutlu, açık ve 25 derecelik oldukça keyifli bir hava bekliyor. Ancak bu bahar havası kısa sürecek; 28 Mayıs Perşembe günü, yani bayramın ikinci gününde 25 derecelik sıcaklık korunmasına rağmen gök gürültülü sağanak yağmur şehirde yeniden yüzünü gösterecek.

Türkiye genelinde bölgesel sıcaklık farklılıkları

Sadece megakentte değil, 22-28 Mayıs tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında hava sıcaklıklarında belirgin değişkenlikler yaşanması öngörülüyor. Meteorolojik değerlendirmelere göre, yurdun güney, iç ve doğu kesimlerinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyrederek serin bir atmosfere neden olacak. Ülkenin diğer bölgelerinde ise termometrelerin genel olarak mevsim normalleri civarında değerler göstermesi tahmin ediliyor.







