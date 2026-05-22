Kurbanlıkların yüzde 70'i satıldı

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul'daki kurban pazarlarında yoğunluk arttı. Vatandaşlar bütçelerine uygun kurbanlık arayışına girerken, Türkiye'nin farklı illerinden gelen besiciler de satışlarını sürdürüyor. Yeni Şafak, Çobançeşme Kurban Pazarı’nı gezdi. Erzurum, Afyon, Amasya, Tokat ve Ağrı başta olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinden gelen satıcıların yer aldığı pazarda bayram hareketi dikkat çekti. Bahçelievler ilçesinde kurulan pazara yaklaşık 5 bin küçükbaş ve 3 bin büyükbaş hayvan getirildi. Küçükbaş kurbanlıklar 30 bin TL'den başlayıp 60 bin liraya kadar çıkarken, büyükbaş hayvanlar ise 180 bin TL ile 450 bin TL arasında değişiyor. Yetkililer ise alanda satışların yüzde 70 seviyesine ulaştığını ve talebin yüksek seyrettiğini ifade ediyor.

FİYATLARDA YÜZDE 40'A VARAN ARTIŞ VAR

Besiciler, yem, nakliye ve bakım maliyetlerindeki yükselişin fiyatlara doğrudan yansıdığını ifade ederek özellikle bayrama doğru yoğunluğun artmasını beklediklerini söyledi. Pazarda satış yapan besiciler, geçen yıla göre fiyatlarda yüzde 30-40 artış yaşandığını belirterek yem ve taşıma maliyetlerinin yükseldiğini ifade etti. Satıcılar, vatandaşların fiyat sorarak bütçelerine göre hareket ettiğini söyledi. Kurbanlık almaya gelen vatandaşlar ise geçen yıla göre fiyatların yükseldiğini ancak alımın sürdüğünü belirtti. Yetkililer de vatandaşlara küpeli, sağlıklı ve belgeli hayvanların tercih edilmesi çağrısında bulundu.

HEPSİNİ BİTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ

Kurban pazarında satış yapan Kıyasettin Uğurtay, büyükbaş hayvan satışlarının geçen yıla göre bir miktar düşük seyrettiğini belirterek, "20-30 tane sattık. Geçen seneye göre biraz daha düşük. 130 tane büyükbaş hayvanımız var. Hepsini bitireceğiz inşallah" dedi. Aynı pazarda satış yapan Kastamonulu Samet Yakup Çılgın ise, "Toplamda 24 tane büyükbaş getirdik. 13 tanesini sattık. Babamla birlikte çalışıyoruz. Çok şükür iyi gidiyor, bayrama kadar bitiririz" diye konuştu. Küçükbaş satışı yapan Saim Evgin, Aksaray’dan geldiklerini belirterek sezonun iyi geçeceğine inandıklarını söyledi. Evgin, "Aksaray’dan geldik. Bu sene iyi geçecek inanıyoruz. Bayramda da küçükbaş gidiyor, az önce sizin önünüzde bir satış yaptık. Bugün yağmur olmasına rağmen çok şükür iyi gidiyor. Fiyatlarımız uygun, bakalım hayırlısı, az kaldı bayrama" dedi. Evgin’den küçükbaş kurbanlık alan Ali Yıldız ise, "Geçen seneye göre daha uygun bulduk. Ciddi bir artış yok. 30 bin TL verdik, 10 bin TL kapora attık. Hayvan da 83 kilo" değerlendirmesini yaptı.





SATIŞLAR GEÇEN YIL SEVİYESİNDE

Kurban pazarında satış yapan Tokatlı Recai Koyuncu, yalnızca küçükbaş hayvan sattıklarını belirterek, şunları söyledi: "Toplamda 200 hayvanımız vardı, şu ana kadar 40’a yakınını sattık. 5 yıldır buradayız. Satışlar geçen seneyle hemen hemen aynı seviyede. Bayramın ilk günü de küçükbaş satışları gidiyor. Hepsini bitirmeyi hedefliyoruz, müşterimiz artık bizi tanıyor Maliyetler biraz arttı tabii ama yine de fiyatlarımız uygun. Bayrama kadar hepsini bitireceğiz."





KESİM VE DENETİM HAZIRLIKLARI TAMAM

Çobançeşme Kurban Pazarı hakkında bilgi veren Bahçelievler Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Veteriner Hekim Tibet Bayhan, kurban öncesi tüm hazırlıkların tamamlandığını kaydederek, "Kurban öncesi Bahçelievler Belediyesi olarak çalışmalara başladık. 11 Mayıs'ta alana geldik. Çadırları kurduk. Sosyal donatılarımızı yerleştirdik. Mescit, kafeterya, duş ve tuvaletler hazır. Evrak ve hayvan pasaport kontrollerini yaptık" dedi. Alanda 136 çadır bulunduğunu ifade eden Bayhan, "Bunların 98'i büyükbaş, 38'i küçükbaş. 5 bin küçükbaş ve 3 bin büyükbaş hayvan satışta" bilgisini verdi. Bayhan, satışların yaklaşık yüzde 70 seviyesine ulaştığını ve talebin yüksek olduğunu belirtti.



