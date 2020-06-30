Düzce haberleri: Kurbanlık koçla kafa tokuşturan adam hastanelik oldu Kurbanlık koçla kafa tokuşturunca hastanelik oldu Düzce'nin Yığılca ilçesinde, Kurban Bayramı için beslediği koçla kafa tokuşturan Erdoğan Kuşçu hastanelik oldu. Elmacık kemiği kırılan Erdoğan Kuşçu tedaviye alındı.

Haber Merkezi 30 Haziran 2020, 11:04 Son Güncelleme: 30 Haziran 2020, 11:45 DHA