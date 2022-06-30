Gündem Kurtalan Köypazarı açıldı
YEREL GÜNDEM

Kurtalan Köypazarı açıldı

Kurtalan Belediyesi tarafından yaptırılan “kurtalan köypazarı Çarşısı” açıldı

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Kurtalan Köypazarı açıldı
​Kurtalan Köypazarı açıldı

Kurtalan Belediyesi yatırım çalışmaları kapsamında uzun süredir ciddi bir şekilde eksikliği hissedilen köy pazarı tamamlanarak Kurtalanlıların hizmetine açıldı.

Bahçelievler mahallesi . Toprak mahsulleri ofisi bitişiğinde bulunan Belediyenin eski makine İkmal garajının yerine yapılan köypazarı esnafın dükkanlarında satışa başladığı köypazarı, modern ve hijyenik yapısı ile takdir topladı

Kurtalan kaymakamı ve belediye başkan vekili Çağlar Tekin yaptığı açıklamada “ilçemizin en büyük eksiklik olan ve vatandaşlar dan gelen talepler doğrultusunda GAP Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın destekleri ile eski makine İkmal garajının yerine 1200 metrekaresi 38 tezgah 400 metrekaresi dükkanlardan toplam 1600 metrekareden oluşan 2.5 milyon TL maliyeti olan ve 3 ay gibi kısa bir sürede tamamladık. haftanın 7 günü açık olacak olan Köy Pazarı'nın ilçemize, vatandaşlarımıza ve pazar esnafımıza hayırlı olmasını temenni ederim dedi.

Esrarengiz Höyük

Esrarengiz Höyük

Türkiye'de başka örneği yok: Tüm sırları gün yüzüne çıkaracak.
Telaşlanacak durum yok

'Telaşlanacak durum yok'

Uzmanından 'maymun çiçeği' açıklaması.
Erdoğan konuşuyor

Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Liderler Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalar.

​ABD Başkanı Biden: Kongre'den karar çıkacağına inanıyorum.

​Stoltenberg'den Rusya'ya gözdağı.

Altıeylül çiftçinin yanında

Altıeylül çiftçinin yanında

​Başkan Avcı 'Taşın altına elimizi koyuyoruz' diyerek protokolü imzaladı.

​MSB duyurdu: 10 terörist daha etkisiz hale getirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.