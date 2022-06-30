​Kurtalan Köypazarı açıldı

Kurtalan Belediyesi yatırım çalışmaları kapsamında uzun süredir ciddi bir şekilde eksikliği hissedilen köy pazarı tamamlanarak Kurtalanlıların hizmetine açıldı.

Bahçelievler mahallesi . Toprak mahsulleri ofisi bitişiğinde bulunan Belediyenin eski makine İkmal garajının yerine yapılan köypazarı esnafın dükkanlarında satışa başladığı köypazarı, modern ve hijyenik yapısı ile takdir topladı

Kurtalan kaymakamı ve belediye başkan vekili Çağlar Tekin yaptığı açıklamada “ilçemizin en büyük eksiklik olan ve vatandaşlar dan gelen talepler doğrultusunda GAP Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın destekleri ile eski makine İkmal garajının yerine 1200 metrekaresi 38 tezgah 400 metrekaresi dükkanlardan toplam 1600 metrekareden oluşan 2.5 milyon TL maliyeti olan ve 3 ay gibi kısa bir sürede tamamladık. haftanın 7 günü açık olacak olan Köy Pazarı'nın ilçemize, vatandaşlarımıza ve pazar esnafımıza hayırlı olmasını temenni ederim dedi.