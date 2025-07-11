Kurultay İŞKUR gibi çalıştı: Özgür Özel’e oy veren 121 delegeye iş

Özgür Özel’in genel başkan seçildiği şaibeli CHP kurultayına ilişkin davada yeni gelişmeler yaşandı. Verilen ifadeler ışığında, CHP’nin şaibe iddiaları nedeniyle yargıya taşınan 4-5 Kasım 2023’teki 38’inci Olağan Kurultayı’nda delegelere Özel’e oy vermeleri karşılığında para dağıtıldığı, ev alındığı ve iş vaat edildiği ortaya çıkmıştı. Delege ve yakınlarının işe alındığı belgeler, şaibe dosyasına eklendi. Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre, 121 delege ve yakını CHP’li belediyelerde işe alındı.

Büyük kurultaya 196 delege gönderen İstanbul'da 27 delege ya da yakınının işe alındığı tespit edildi. İzmir delegelerinden 15'i, Ankara delegelerinden de 12'si işe yerleştirildi. 121 delege ya da yakınının en çok İstanbul'daki CHP’li belediyelere yerleştirildiği ortaya çıktı. 35 isim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başta olmak üzere CHP'li Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu ve Üsküdar belediyeleri ile iştiraklerinde işe yerleşti. Bu isimlerden 19'u İzmir, 15'i Ankara, 9'u Adana, 6'sı Mersin, 5'i Antalya'daki CHP'li belediyelerde işe alındı.