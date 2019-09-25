Gündem Cami kubbesinde yakalanan hırsız itfaiye merdiveniyle indirildi
KÜTAHYA

Kütahya haberleri: Cami kubbesinde yakalanan hırsız, itfaiye merdiveniyle indirildi

Cami kubbesinde yakalanan hırsız itfaiye merdiveniyle indirildi

Kütahya'da caminin kubbesindeki kurşun plakaları çalmaya çalışan 2'si kadın 3 kişi, polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerden biri, cami çatısından itfaiye merdiveniyle indirildi.

Haber Merkezi DHA
Hırsızlık şüphelisi polislerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye aracının merdiveniyle indirilip gözaltına alındı.
Hırsızlık şüphelisi polislerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye aracının merdiveniyle indirilip gözaltına alındı.

Kütahya'daki olay, saat 03.30 sıralarında, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi Paşam Sultan Sokak'taki Kurşunlu Camii'nde meydana geldi.

Devriye görevi yapan polis ve mahalle bekçileri, Kurşunlu Camii'nin kubbe kısmında birkaç kişinin kurşun levhaları sökmeye çalıştığı ihbarını aldı. Bölgeye giden ekipler camiye girdi. Polisler yerde sökülmüş kurşun levhalara rastladı.

Kurşunları çalınan külliyenin kubbesi yenileniyor
GÜNDEM
Kurşunları çalınan külliyenin kubbesi yenileniyor
  • Ekiplerin çevrede yaptığı arama çalışmaları sırasında Ceyda G. (25) ve Sevim G. (23) bahçede gizlenirken, Nihat G. (21) ise caminin kubbe kısmında yakalandı. Kubbede mahsur kalan hırsızlık şüphelisi polislerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye aracının merdiveniyle indirilip gözaltına alındı.

Bölgeye giden ekipler camiye girdi. Polisler yerde sökülmüş kurşun levhalara rastladı.

Çok sayıda hırsızlık suçundan kayıtları olduğu tespit edilen şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Licede teröre darbe

Lice'de teröre darbe

Diyarbakır'daki operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Uluslararası korsan

Uluslararası korsan

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, BM konuşmasında ABD'yi hedef aldı.
Londra metrosunu su bastı

Londra metrosunu su bastı

​Seferler durdu, yolcular mahsur kaldı, şehirde hayat kilitlendi
'3 milyon Suriyeli yerleşecek'

'3 milyon Suriyeli yerleşecek'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güvenli bölge önerisi.
Derbilerin<br>hakemleri belli oldu

Derbilerin
hakemleri belli oldu

​Federasyon 6. hafta hakemlerini duyurdu.
Tam isabet

Tam isabet

​Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca hedefi başarıyla vurdu.
31 Mart'ta<br>usulsüzlük iddiasına 3 dava

31 Mart'ta
usulsüzlük iddiasına 3 dava

​41 sandık görevlisi hapis istemiyle yargılanacak.
'Katliamlar yapan<br>Batı'yı kimse hesaba çekmedi'

'Katliamlar yapan
Batı'yı kimse hesaba çekmedi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta açıklamalarda bulundu.
Korku filmi<br> gerçek oldu

Korku filmi
gerçek oldu

​8 yaşında sandıkları kız 30 yaşında çıktı.
Annelerden <br>İmamoğlu'na 'şovmen' cevabı

Annelerden
İmamoğlu'na 'şovmen' cevabı

'O da bir annenin evladıdır. Vicdanı rahat mı? Yazıklar olsun'
'Gönüllerin hızmatçısı'

'Gönüllerin hızmatçısı'

​Bozkırın tezenesi, bu dünyadan göçeli 7 yıl oldu.
Erdoğan<br> gönülleri fethetti

Erdoğan
gönülleri fethetti

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları Keşmir'de yankı buldu.
Kan donduran satırlar

Kan donduran satırlar

Cinayet mağduru kadın tüm detayları mektubunda anlatmış.
'Bize iftira attılar'

'Bize iftira attılar'

​Varank: Şimdi Muhalefet IMF ile gizli görüşüyor.
Hastanedeki<br> skandala soruşturma

Hastanedeki
skandala soruşturma

​Öğle yemeğinde davullu 'sıra gecesi' eğlencesi.
Tedbirler alındı <br>burunları bile kanamadı

Tedbirler alındı
burunları bile kanamadı

Hain amacına ulaşamayan terör saldırısının perde arkası.
Uygulama başladı

Uygulama başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.