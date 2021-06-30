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Kütahya'da deprem

Kütahya'da sabah saatlerinde korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD saat 06.00'da meydana ve merkez üssü Gediz ilçesi olan depremin büyüklüğünü 3.8, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise 3.9 olarak açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Kütahyada son dakika korkutan deprem
Foto/arşiv

AFAD, saat 06.00'da Kütahya'nın Gediz ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Deprem yerin 7.01 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.

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