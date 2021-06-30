Kütahya'da deprem

AFAD, saat 06.00'da Kütahya'nın Gediz ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Deprem yerin 7.01 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.
AFAD, saat 06.00'da Kütahya'nın Gediz ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Deprem yerin 7.01 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.