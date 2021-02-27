Kuyudan ceset çıktı: Bir ay önce hayatını kaybettiği tahmin ediliyor

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28 Şubat'ın yasakçı rektörleri Boğaziçi kliğine arka çıktı: Özgürlük diyene bak!

28 Şubat’ın cuntadan talimat alan yasakçı eski rektörleri, Boğaziçi Üniversitesi için ortaya çıktı. Eylemleri tahrik etmekle suçlanan Prof. Dr. Üstün Ergüder’e destek için utanmadan “özgürlük ve özerklik” bildirisi yayımlayan rektörlerin büyük bölümünün akademik geçmişi hiç unutulmayacak ve temizlenemeyecek ayrımcılık, fişleme ve yasaklarla dolu...