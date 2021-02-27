Gündem Kuyudan ceset çıktı Bir ay önce hayatını kaybettiği tahmin ediliyor
KAYSERİ

Kuyudan ceset çıktı: Bir ay önce hayatını kaybettiği tahmin ediliyor

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir kuyuda yaklaşık bir ay önce öldüğü tahmin edilen bir erkek cesedi bulundu. Ceset, bulunduğu yerden itfaiye ekipleri yardımıyla çıkarıldı.

Haber Merkezi İHA
Kayseri'de bir kuyuda erkek cesedi bulundu.
Kayseri'de bir kuyuda erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Saraybosna Mahallesi Salih Avgun Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir kuyu içerisinde ceset olduğu ihbarını alan polis ekipleri olay yerinde araştırma yaptı.

  • Yapılan araştırma sonucunda kuyu içerisinde ceset olduğu belirlendi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alınırken, incelemelerde ise cesedin 50 yaşındaki B.Ö.’ye ait olduğu tespit edildi.

İHA
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir kuyuda yaklaşık bir ay önce öldüğü tahmin edilen bir erkek cesedi bulundu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından yaklaşık bir ay önce hayatını kaybettiği tahmin edilen B.Ö.’nün cansız bedeni, kuyu içerisinden itfaiye yardımıyla çıkarıldı.

B.Ö.’nün cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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